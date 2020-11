Hibrid ralikrossz autók versenysorozatán tanulhatnak az egyetemisták

A kecskeméti Neumann János Egyetem hallgatói közül páran már idén is bekapcsolódtak a Swift Hybrid RX Cup-ba, jövőre még többen tehetik ezt meg. A hibrid ralikrossz autók versenysorozata nyáron indult el Magyarországon hat autóval, és egyelőre egyedülálló a világon.

Idén indult el a Swift Hybrid RX Cup, a magyar ralikrosszbajnokság új kategóriája, amely a maga nemében nemzetközileg is egyedülálló. Előzményeiről tudni érdemes, hogy az Europe Electric Industries (EEI) Kft. és a kecskeméti egyetem két éve elkezdett egy közös fejlesztést, melynek eredményeképpen egy hibrid hajtású versenyautót építettek. Ezzel a Peugeot-val teszteltek már tavaly, majd jött az ötlet, hogy indítsanak egy külön kategóriát, ezt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség is támogatotta.

Megkeresték Burkus Egont, a nagysikerű Swift Cup Europe szervezőjét, és el is indult az együttműködés, amelynek köszönhetően júliusban a Kakucs Ringen hat hibridhajtású Suzuki állt rajthoz az első versenyen. Az idei kupa a vírushelyzet miatt végül nyolc helyett ötfutamos lett, de ezt is nagy sikerként könyvelik el a szervezők. A Suzukikat elöl 1,6-os szívómotor hajtja, de a hátsó tengelyt már egy saját fejlesztésű hibrid hajtás segíti, a saját fejlesztésű akkumulátor pedig anyósülés helyén található.

A versenyeken a Neumann János Egyetem több hallgatója is közreműködött, így például Balog Dávid, a KEFO-Motorsport csapat tagja, aki elmesélte: többek között az autók felkészítése volt a feladatuk, emellett kommunikáltak a pilótákkal, feljegyezték az autó működésére vonatkozó észrevételeiket. Dávid lelkesen hozzátette, rengeteg új dolgot láthatott-tanulhatott és sok remek barátságot kötött a kupasorozat alatt.

A kecskeméti egyetemisták a 2021-es wift Hybrid RX Cup-on is ott lesznek, és vélhetően az ideihez képest sokkal nagyobb számban. Szerdán ugyanis együttműködési megállapodást kötött Vaskó János, a Europe Electric Industries Kft. vezetője és az egyetem rektora, dr. Fülöp Tamás. Mint elhangzott, a program célja, hogy a kiválasztott hallgatók versenymérnöki gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek, ennek során részt vehetnek az autók üzemeltetésében, sőt akár később fejlesztésükben is.

Burkus Egon a GAMF-on tartott ünnepélyes aláírási elmondta: borzasztó büszkék arra, hogy elsők tudtak lenni a hibridhajtású versenyautók sorozatában.

– Próbálunk lépést tartani a világ fejlődésével, hiszen nem mehet végtelenségig mai formájában az autóversenyzés – jelentette ki, hozzátéve: véleménye szerint az elektromos hajtás szép lassan át fogja venni a vezető szerepet a versenypályákon is, a belső égésű motornak pedig csak kiegészítő szerepe lesz. Azt is hangsúlyozta, hogy a sorozatban lehetőséget kapó fiatalok vélhetően sokkal elhivatottabban fognak dolgozni akár az utcai autók fejlesztésében, vagy akár versenysportban, hogy az új technika teret nyerjen.

Tímári Attila, az EEI elektromos részlegének műszaki vezetője azt emelte ki, hogy a hibrid hajtással az autó környezetbarátabb lett, hiszen csökken a károsanyag-kibocsátása, ugyanakkor a teljesítményét is meg tudták növelni 200 lóerősre – ezen az úton szeretnének a jövőben is járni. Jövőre még két autót gyártanak majd le, így a bajnokság már nyolc indulóval folytatódhat, és szeretnék a sorozatot először a környező országokba, majd egész Európába elvinni.

– Nagyszerű lehetőség ez a megállapodás. Hallgatóink valódi éles versenykörülmények között tapasztalhatják meg a szakmai gyakorlati kihívásokat, ez inspiráló környezet – vélekedett dr. Fülöp Tamás rektor, aki emlékeztetett arra is: a kecskeméti egyetem mindig is komoly hagyományokkal rendelkezett a hallgatók tehetséggondozását, gyakorlati képzését célzó járműépítő csapatok működtetése terén, elég gondolni a Megalux csapatra, a Kenji Racing Team-re és a KEFO Motorsportra.