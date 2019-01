Hiába a csip, ha nincs regisztrálva a kutya

Az országos adatok szerint minden eddigi rekordot megdöntött az elveszett, megsérült, elütött, holtan talált kutyák száma a szilveszteri tűzijátékozások idején. Az állatok beazonosítását azonban nehezíti, hogy bár hat éve kötelező lenne a kutyák csipezése, jelentős részük nincs csippel megjelölve, vagy a beültetett adathordozó nincs regisztrálva.

Fekete szilveszterről beszélnek a hazai állatvédők, akik szerint rekordot döntött az elveszett, elpusztult házi kedvencek száma a szilveszteri tűzijátékozás és a petárdázások miatt. Rengeteg sérült és sokkos állapotban lévő állathoz hívták az állatmentőket.

Úgy tűnik, hiába hívják fel minden évben a szilveszteri veszélyekre a figyelmet az állatvédők, hogy különösen figyeljenek a gazdák ilyenkor a házi kedvenceikre, egyre több kisállat vész el vagy pusztul el – nyilatkozta lapunknak Bíró Brigitta, a kiskunhalasi Mancs a Kézben Kutyamentő Alapítvány vezetője. Hozzájuk is rengeteg segítségkérés érkezik, az alapítvány gondozásában lévő kutyák száma azonban jó ideje elérte a maximális létszámot.

A kecskeméti menhelyekre a korábbi éveknél kevesebb elkóborolt kutya került be, az ebrendészeti telep 13, míg a Mentsvár Állatvédelmi Őrszolgálat 8 ebet vett gondozásba. Ezek a számok azonban az elkövetkezendő napokban várhatóan tovább növekszenek, hiszen a közösségi oldalak tele vannak a petárdázás és tűzijátékozás miatt elkóborolt, elveszett házi kedvencek fényképeivel – mondta el lapunknak Hornyákné Boros Sarolta, a Mentsvár Állatvédelmi Őrszolgálat vezetője. Rámutatott: nem minden házi kedvenc kerül be a menhelyekre, ugyanis egyre többen segítik az állatmentők munkáját abban, hogy a kisállatok mielőbb visszakerülhessenek a gazdájukhoz. Példaként említette, hogy egyre több benzinkúton vagy más közösségi helyen van csipleolvasó – ha csipezve van a kutya, könnyebben megtalálják a tulajdonosát.

A kutyák beazonosításában azonban komoly gondot okoz, hogy nagyon sok eb továbbra sincs becsipezve, noha ez már hat éve kötelező lenne. Sőt, a csippel ellátott kutyák közül is jó néhány nincs regisztrálva az országos nyilvántartó rendszerben, így viszont semmit nem ér a csip – magyarázta lapunknak dr. Syphakanlaya Phouxay kiskunhalasi állatorvos. A szakember szerint ez részben azért fordulhat elő, mert az adott kutya akkor volt csipezve, amikor még a regisztráció nem volt kötelező – erre korábban az állatorvosok felhívták a törvényhozók figyelmét, így 2013 óta a csip mellé a regisztráció is kötelező – viszont azóta elmaradt a regisztrációja. A másik eset, hogy vannak állattenyésztők, akik külföldről vásárolnak csipet, valamint a beültetéséhez szükséges eszközt és maguk végzik el a beültetést. Így viszont a regisztráció elmarad, mert az országos nyilvántartási adatrendszerhez csak az állatorvosok férhetnek hozzá személyre szóló kóddal, hogy az időközben történt adatváltoztatások is személyre szabottan pontosan visszakereshetők legyenek. Az állatok csipezésére is csak az állatorvosoknak van jogosultságuk – hívta fel a figyelmet Phouxay doktor.

