Hetvenéves fennállását ünnepli idén az alpári horgász egyesület

Megalakulásának hetvenéves évfordulóját ünnepli idén az Alpári Tisza Horgász Egyesület. A jubileumi évforduló alkalmából nagyszabású horgászversenyt rendeznek, amiről az egyesület szintén jubiláló elnöke számolt be hírportálunknak. Barta Lajos tíz éve áll a civil szervezet élén.

Hetven éve alakult és mára a megye egyik legnagyobb horgászközösségévé nőtte ki magát az Alpári Tisza Horgász Egyesület, melynek jelenleg közel hétszáz felnőtt és mintegy kétszáz gyermek tagja van – tudtuk meg Barta Lajos elnöktől, aki hatéves kora óta gyarapítja a horgászok népes táborát. Bár nem tősgyökeres tiszaalpári, de nagyon szereti a települést. A hetvenes évek közepén költözött családjával Tiszaalpárra. Azt mondja, csak véletlen, hogy házuk olyan közel van a Holt-Tiszához, hogy bármikor átsétálhat, ha horgászni van kedve.

Barta Lajos húsz éve a tűzoltóságtól ment nyugdíjba, a horgászegyesületnek évtizedek óta tagja, 1995-től vezetőségi tag, 2010 óta pedig a nagy múltú egyesület elnöke.

Mint mondta, a civil szervezet nagyon összetartó, jó közösség, ezt bizonyítja az is, hogy több száz tagjuk van, nemcsak helyi, de számos környékbeli is csatlakozott hozzájuk. A jó közösség és a varázslatos környezet vonzza Tiszaalpárra a pecásokat, akik több mint százhektáros természetvédelmi területen horgászhatnak. A védettség alatt álló vizet a Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége bérli, és évente több mázsányi őshonos halat, pontyot, süllőt, csukát és compót telepít – részletezte az elnök, aki azt is hozzátette, nagyon jó az együttműködés a megyei szövetséggel, amely minden évben támogatja az egyesület gyermeknapi horgászversenyét. De a helyi önkormányzat és a helyi cégek is szívesen segítik az egyesületet.

Ezeknek a támogatásoknak köszönhetően minden évben több versenyt is rendezhetnek: tavasszal évadnyitó versennyel kezdődik a szezon, ezt követi májusban a gyermeknapi verseny, majd nyáron törpeharcsafogó csapatversenyt, augusztus 20-án nagyszabású házi versenyt szerveznek, ősszel pedig évadzáró versennyel zárják a szezont.

– Elmondhatom, hogy népszerűek a versenyeink, mert több százan is vannak egy-egy ilyen rendezvényen – fűzte hozzá Barta Lajos, aki viszont csak szervezőként vesz részt ezeken az eseményeken. Ilyenkor ugyanis minden figyelmét arra összpontosítja, hogy jól érezzék magukat a versenyzők és a velük érkező vendégek.

– Azért csinálom, mert szeretem, amikor örülnek az emberek. Tűzoltóként nagyon sok bánatot és sírást láttam, ezért ma már csak mosolygós arcokat szeretnék látni magam körül – foglalta össze az egyesületben végzett önkéntes munkája lényegét az elnök. Barta Lajos azonban nemcsak szervezi a versenyeket, de rendszeresen meg is méretteti magát. Sok-sok kupa sorakozik a szekrényében, melyek azt hirdetik, hogy valóban ügyesen bánik a horgászbottal.

Az egyesület elnöke azt is elmondta, a gyermekversenyek szervezését szívügyének tekinti. Lányokat és fiúkat egyaránt szívesen látnak tagjaik között. A legfiatalabb tagjuk hároméves, míg a legidősebb közel kilencven. Bár a kicsik egyedül még nem boldogulnak, de szülői segítséggel mindig sikerül legalább egy kis halat kifogniuk. Itt az a cél, hogy sikerélményük legyen és kedvet kapjanak a horgászathoz – vélekedett Barta Lajos, aki szerint a horgászat több mint egy hobbi.

– Ez életforma, ami soha nem megy ki a divatból. Azért is szervezzük a gyerekversenyeket, hogy elcsaljuk őket a számítógépek elől, és hogy megérezzék a vízparton az igazi szabadság ízét – summázta a pecázás lényegét az Alpári Tisza Horgász Egyesület vezetője.