Hétvégén dolgoznak a járdán, hogy a bankok kinyithassanak

Hétvégén fogják felújítani a járdát a kecskeméti Dobó körúton a fal mellett, hogy hétköznap ne akadályozzák az itteni bankfiókok ügyfélforgalmát.

Szeptember elején kezdődött el a Dobó körúti gyalogos felület és zöldfelület felújításának második üteme, a korábban lerakott új burkolat határától a Bagi László utcai kereszteződésig. A kivitelezés 60 millió forintba kerül, amelyet az önkormányzat saját költségvetéséből biztosít. A felújítás során elbontják a gyalogos felületen lévő kőburkolati díszítő sávokat, lemarják az aszfalt burkolat felső rétegét, és elbontják a zöldfelületet határoló mellvéd falat, helyette 20 centiméter magas fal épül, mint az első ütemben. A teljes szakaszon aszfalt kopóréteget készítenek és felújítják a járda burkolatát is. A munkálatok befejezésének tervezett határideje október 31.

Takács Valentina, az önkormányzat kommunikációs vezetője kedden arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a kivitelező jól halad a járdafelújítási munkálatokkal. Mint elmondta, a burkolatépítés során most már a fal melletti részekre kerül a sor, ezeket is el kell bontani. Az Erste és K&H bankfiókok nyitvatartása, az ügyfelek zavartalan közlekedése érdekében ezeket a munkákat a hét végére, szombatra és vasárnapra ütemezték. A gyalogosforgalmat ideiglenesen a már megépített, akadálymentesített részekre terelik a hétvégi munkavégzés idejére. Hétfőn (október 7-én) az érintett pénzintézetek bejárata ismét akadálymentesen használható lesz.