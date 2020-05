Hétfőtől újraindul a szakellátás a halasi kórházban is

Újraindítja az egészségügyi szakellátást május 4-től a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház SZTE Oktatókórháza is, a szakrendelések egyelőre azonban a kiskőrösi és a keceli rendelőben nem indul újra, az ottani ellátottaknak a halasi szakrendelőkben biztosítják az ellátást – közölte Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató.

Hétfőtől a március 14-én leállított szakellátások újraindulnak annak érdekében, hogy a lakosság hozzájusson az egészsége védelme érdekében szükséges egészségügyi ellátásokhoz. A szakrendelések azonban szigorú mentálhigiénés rendszabályok keretében folynak majd annak érdekében, hogy sem a páciensek, sem pedig az egészségügyi intézmény és az abban dolgozó munkatársak ne váljanak a járvány gócpontjává – áll a kórház főigazgatójának vasárnap este kiadott közleményében.

Dr. Szepesvári Szabolcs tájékoztatása szerint a személyi feltételek rendelkezésre állnak, a járványveszély ideje alatt kialakított fekvőbeteg ellátásból nem vonhatók el az egészségügyi szakemberek, és nem vehetnek részt az ellátásokban azok a szakemberek, akik a COVID-19 betegellátásban részt vesznek – mutatott rá.

Hozzátette: hétfőtől minden betegvizsgálatban résztvevő dolgozó számára a kórház arcvédő pajzsot biztosít. Nemcsak a Járványkórház területén történő betegellátáshoz, hanem minden betegellátás kapcsán kötelező ennek a használata a korábbi szájmaszk és a gumikesztyű mellett.

Hozzátette: a járóbeteg szakellátásra – ide értve a diagnosztikai ellátásokat és a fogászati szakellátást is – kizárólag telefonon előzetesen egyeztetett időpontban lehet megjelenni. A pácienseket igyekeznek úgy behívni a szakrendelésre, hogy ne alakuljon ki zsúfoltság a várókban. A beutaló köteles szakrendelések – belgyógyászat, kardiológia, diabetológia, endokrinológia, gasztróentorológia, tüdőgondozó, sebészet, érsebészet, proktológia, onkológia, neurológia, reumatológia, ortopédia, szájsebészet, gyógytorna, radiológia – esetén a háziorvosoknak közvetlenül kell telefonon egyeztetni az adott szakrendeléssel, és az orvosok közti konzultáció során dől el, hogy személyes vizit szükséges-e a betegnek, illetve ennek hiányában a beteg közvetlen is felhívhatja telefonon a szakrendelést. A nem beutaló köteles szakrendelések esetén – baleseti sebészet, szülészet-nőgyógyászat, urológia, pszichiátria és addiktológia, fül-, orr-, gégészet, szemészet, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyerekgyógyászat – esetén is célszerű, ha a házi, illetve gyermekorvos telefonon konzultál a szakorvossal, hogy szükséges-e a beteg személyes megjelenése a szakrendelésen.

A főigazgató kiemelete: ahol lehetséges, telefonos vizit lesz, a gyógyszerfelírás e-receptre is így történik, minimálisra csökkentve a orvos-beteg személyes találkozását. Felhívta a figyelmet arra, hogy mivel óránként maximum négy betegvizsgálatot végezhet egy szakrendelés, ezért fontos, hogy a beteg időben érkezzen a vizsgálatra, a várókban töltött idő és az ott várakozók számának minimalizálása érdekében. Amennyiben a beteg nem jelenik meg pontos időre, a szigorú betegfogadási rend miatt a vizsgálatot nem végezhetik el, a páciensnek új időpontot kell kérnie – tette hozzá.

Dr. Szepesvári Szabolcs tájékoztatott arról is, hogy a kórházban az egykapus beléptetési rendszert mind a betegek, mind a dolgozók számára továbbra is fenntartják az intézmény főbejárata előtt elhelyezett szűrőkonténernél. A szakrendelőkbe személyes vizitre érkező betegek a belépés előtt a korábbi eljárásrendnek megfelelően előszűrésen vesznek részt, csak azok kerülhetnek a szakrendelőbe ellátásra, akik COVID-19 nem gyanús minősítést kaptak. Akiknél felmerül a COVID-19 gyanúja a szűrőkonténernél, azokat továbbra is csak a Járványkórház (Felnőtt Fertőző épülete) alagsorában kialakított Légúti Sürgősségi Betegellátó Osztály rendelőiben kerülhetnek vizsgálatra, szükség szerint a beutaló szerinti szakrendelő orvosa itt vizsgálja meg teljes védőfelszerelésben.

Kiemelete, hogy a szakrendelőkben megjelenő betegek között legalább másfél méter távolságra kell tartózkodniuk, amit kötelesek betartani. A szakrendelőkben folyamatos a fertőtlenítés, a dolgozók és a betegek részére egyaránt biztosítanak vírusölő hatású kézfertőtlenítőt.

Kitért arra is, hogy a magas kockázatú – járóbeteg szakellátásban – tervezett beavatkozásokat csak a páciens negatív koronavírus tesztjének birtokában lehet elvégezni.

Közölte az is, hogy a halasi kórház fogászati ellátást nem végez, az intézménytől független ezt az alapellátást a Halas-Dent Kft. biztosítja.