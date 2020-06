Hétfőtől újra a kórházban működik a labor Kiskunhalason

Hétfőtől újra a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktatókórházának épületében végzik a vérvételeket és laborvizsgálatokat.

Halason a járványügyi veszélyhelyzet idején a Szilády Áron utcai külső telephelyen várták a vérvételre érkezőket. Hétfőtől viszont újra a kórház rendelőintézetének első emeletén zajlanak a laborvizsgálatok, szigorú előjegyzési feltételekkel.

Időpontot hétköznaponként 10 és 15 óra között a 06-77/522-018-as telefonszámon lehet kérni, a korábban kiadott időpontok érvényben maradnak. A kórház vezetősége arra kéri az érintetteket a felesleges várakozás elkerülése céljából, hogy tartsák magukat a kapott időponthoz, mert senkit nem engednek be korábban. A szűrőkonténeres ellenőrzés továbbra is kötelező mindenki számára, ahonnan a labor munkatársai kísérik be a vizsgálatra érkezőket az épületbe.