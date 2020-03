Hétfőtől az óvodák, a bölcsődék és az uszoda is zárva tart Félegyházán

Csányi József polgármester, a helyi operatív törzs vezetőjének legfrissebb tájékoztatója szerint hétfőtől az önkormányzati óvodák és bölcsődék mellett valamennyi nem önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsőde zárva tart, és egyelőre a gyermekek étkeztetését sem biztosítják.

A tájékoztatóból az is kiderül, hogy az Egészségközpontban vasárnap ügyelet van, amelyet az udvar felől lehet megközelíteni. Az épületbe csak a beteg, kisgyermek és mozgásában korlátozott személy esetén egy kísérő léphet be.

Hétfő reggelig a két gyermek háziorvosi rendelést is a hátsó bejárat felől lehet megközelíteni. Hétfő 8 órától az Egészségközpontba csak a beteg, kisgyermek és mozgásában korlátozott személy esetén egy kísérő léphet be. Lázas beteget az intézmény csak akkor fogad, ha a háziorvossal előzőleg telefonon egyeztetve volt. Ezt a portaszolgálaton ellenőrzik majd, minden betegen és kísérőn testhőmérséklet-mérést végeznek. A panaszos betegek kérjenek időpontot telefonon, így a váróban lévők száma jelentősen csökkenthető. Mielőtt bárki bemenne a rendelőbe, telefonon érdeklődjön a háziorvosától, hogy mi lenne a leghelyesebb megoldás. A rendszeresen használt gyógyszereket ezúttal telefonon is fel lehet íratni. A fogorvosok a kormánydöntés értelmében csak sürgősségi ellátást végezhetnek. A polgármesteri tájékoztató szerint a Városi Uszoda és a Sportcsarnok is zárva tart. Ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal sem fogad hétfőn ügyfeleket.

A Városi Piac zöldségpiac része nyitva tart, a Béke téri ruha és egyéb termékek árusítása, illetve a vásártéri használt cikk árusítás visszavonásig szünetel. A polgármester arra kérik a társasházi közös képviselőket és az üzlettulajdonosokat, hogy gondoskodjanak a sűrűn használt bejárati ajtók és közösségi terek, korlátok, csengőtáblák folyamatos tisztításáról.

Csányi József arra hívja fel a szülők figyelmét, beszéljék meg gyermekeikkel, hogy ez a helyzet számukra nem szünet, hanem egy olyan tanulási forma, amelyet otthon kell teljesíteni. Mindazonáltal kéri a játszóterek használatának mellőzését is. Arra is figyelmeztet, hogy családonként lehetőleg egy személy járjon bevásárolni, a más országokban alkalmazott gyakorlatnak megfelelően vásárlás közben pedig tartsák meg egymástól a megfelelő távolságot.

Csányi József arról is beszámol, hogy a város területén továbbra sem tudnak koronavírusos betegről, ezek az intézkedések a megelőzést szolgálják. Kéri a félegyháziakat, hogy vegyék nagyon komolyan az állami és a helyi intézkedéseket, tanulva azoktól az országoktól, ahol nálunk súlyosabb a helyzet.