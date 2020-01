Hétfőn is dolgoztak a szerelők, hogy mindenhol legyen áram

A középfeszültségen keletkezett hibákat már hétvégén kijavították az NKM Áramhálózati Kft. szerelői, de sok háznál még hétfőn sem volt áram. A szolgáltató azonban a kisfeszültségen jelentkező problémákat „nem látja” a rendszerében, ezért saját érdekében minden érintettnek fontos bejelentést tennie.

Mint arról beszámoltunk, az elmúlt napok ködös, párás, zúzmarás időjárása miatt Kecskeméten és Kiskunfélegyháza környékén is több helyszínen okozott vezetékszakadást a hálózatra fagyott jég. A közép- és nagyfeszültségű hálózaton is előfordultak rövidebb-hosszabb idejű áramkimaradást okozó hibák. A szerelők munkáját nehezítette, hogy a vezetékre fagyott dér és zúzmara napközben sem olvadt el, így a jégréteg vastagodásával fokozódott a vezetékszakadás kockázata.

Az NKM Áramhálózati Kft. megerősített létszámmal dolgozott a hibák elhárításán, szerelői folyamatosan járták a helyszíneket, több mint húszezer háztartásban állították vissza a villamosenergia-szolgáltatást, 10 ezer vezetéket és 200 kötőelemet cseréltek ki. Több tucat szerelőcsapat dolgozott kosaras- és darus gépjárművekkel, a cég gallyazó egységei is segítették a helyreállítást. A telefonos ügyfélszolgálat csak szombaton több mint 2000 hívást fogadott.

Vasárnap délutánra 2 ezer alá csökkent az áramszünettel érintett ügyfelek száma. Az üzemzavar főként külterületeken élőknél okozott áramkimaradást. Hétfőn a cég azt közölte, hogy a középfeszültségen jelentkező (egy-egy falut vagy városrészt érintő) hibákat mind kijavították, azaz most már „csak” a kisfeszültségű vezetékkel lehet gond. Ezt azonban a cég nem észleli, tehát ha valakinél még mindig nincs áram, és eddig még nem tette meg, mindenképpen jelentse be. Rögtön így sem várhatóak a szerelők, hiszen az értesítések sorrendjében haladnak, egy helyszínen felfűzve az egymáshoz közeli háztartásokat. Az NKM azt is közölte: mindent megtesznek, hogy a lehető legrövidebb időn belül minden ügyfélnél visszaállítsák a villamosenergia-szolgáltatást.

Hétfőn délelőtt Lázár Miklóst és Zalubil Krisztiánt, az NKM Áramhálózati Kft. két szerelőjét kísértük el több helyszínre. Nekik az egész hétvégéjük munkával telt, dolgoztak Kiskunfélegyháza külterületén, Fülöpjakabon és Kecskeméten is a középfeszültségű vezetékek megjavításán, hétfőn pedig a kisfeszültségű hibák kiküszöbölésének láttak neki a Vacsiköz és Kőrösihegy térségében. Jártunk velük egy olyan háromgyermekes családnál, ahol péntek este óta nem volt nappali áram, csak az éjszakai működött. Mivel nincs hozzájuk bekötve az ivóvíz, szivattyújuk pedig áram híján nem működött, közkútról hordták haza a vizet. Az édesapa rezignált mosollyal jegyezte meg: kényelmes nem, de legalább hangulatos volt a hétvégéjük, gyertyafénynél társasjátékoztak, beszélgettek. Szerencsére negyedóra múlva már kigyulladtak a lámpák, a két szerelő ugyanis ennyi idő alatt kijavította a hibát.