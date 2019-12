Heteket tölthetnek Milánóban a diákok

A milánói vendéglátás mindennapjaiban szerezhetnek tapasztalatot a bányais diákok február végén és március elején, ehhez több mint kilencmillió forint támogatást nyert el az iskola.

Kalandra készülődnek a bányaisok. Diákok és tanárok számára egyaránt izgalmasnak ígérkező külföldi út előkészületei zajlanak a leendő vendéglátós szakembereket képző középiskolában.

– Nagyon régi németországi és svájci kapcsolatokkal rendelkezik iskolánk, nyári gyakorlatokra évtizedek óta járnak diákjaink külföldre, Svájcba még szorgalmi időszakban is. Az angol nyelvű területek azonban fehér foltot jelentettek a képzésben, pedig lenne, illetve van rá igény. Nagy-Britannia a távolság és a kapcsolatépítés nehézsége miatt nem jöhetett szóba, ezért angol munkanyelvű lehetőségek felé tájékozódtunk – számolt be Horváth Anett, a Bányai szakképző motivációjáról, illetve eddigi gyakorlatáról. Az Erasmus+ programban angolnyelv-tudást igénylő, közeli területekre kerestek kapcsolatokat. Egy pályázatíró és kellő gyakorlattal rendelkező cég közreműködésével a milánói vendéglátás mindennapjaiban szerezhetnek tapasztalatot diákjaik február végén és március elején, ehhez több mint kilencmillió forint támogatást nyert el az iskola.

– Kizárólag munkahelyi kapcsolatról van szó, azaz nincs fogadó intézmény. A pályázatíró nagyon komolyan profilozta diákjainkat, felmérték elvárásaikat és sok egyéb szempontot is figyelembe vettek, ezek alapján személyiségükhöz és képességeikhez illeszkedő helyet kerestek számukra. Biztos, hogy nem a meggazdagodás a cél a külföldi képzés ideje alatt, ez három hét alatt egyébként sem kecsegtetne sok sikerrel. Elsődlegesen a tapasztalatgyűjtést várjuk el, nyelvben és munkában egyaránt, a korszerű technológia mellett önmagukat is megismerhetik, kipróbálhatják tanulóink. Lesz velük tanár, két váltásban két pedagógus, de ők a szálláson várják hazatérő „gyerekeiket”. Érdeklődve várjuk, hogy mi lesz belőle. Garanciákat is jelent, hogy napi szintű kapcsolatban állunk a közvetítő céggel, folyamatosan felvetődnek kérdések, ezekre minden esetben megfelelő válaszokat kapunk – fogalmazott az igazgató.

Húsz diák kezdett neki az idegen nyelvi felkészülésnek, őket a pedagógusok választották ki. Szempont volt, hogy stabilabb, önállóbb, anyuci nélkül is helytállásra képes, illetve megfelelő nyelvi alapképességekkel bíró bányaisok érkezzenek majd Milánóba. A 11. és 12. évfolyamról 15 pincér, szakács és cukrász próbálhatja majd ki magát. Munkájukat hetente jeggyel értékelik a munkahelyen. Az sem mellékes, hogy a jól teljesítők rögtön kapcsolatot építhetnek, hazatérve már igazolvánnyal is bizonyítható külföldi munkatapasztalat birtokában egyengethetik pályájukat, illetve előadásban számolhatnak be a többieknek élményeikről. Utóbbi egyébként a program egyik kötelező eleme. Ahogy a szabad hétvégére tervezett kulturális programok is, az utazás, szállás, étkezés biztosítása mellett.

– Ők lesznek az első fecskék, tapasztalataik alapján dönthetünk majd arról, hogy a következő években pályázunk-e hasonló lehetőségre. Egy év most a határidő miatt biztosan kimarad, de a tanulói program mellett a tanárok külföldi szakmai gyakorlata is szóba kerülhet. Korábban hasonló kalandozásokról nagy élményekkel tértek haza a cukrászok és a szakácsok. Most azonban a diákok programjának sikerét igyekszünk minél jobban megalapozni – összegezte Horváth Anett.