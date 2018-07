Hetek óta gyűlt a szemét a város közepén

Gyakran tűnnek fel kisebb-nagyobb szemétkupacok a kecskeméti Petőfi Sándor utcai ifjúsági garzonlakások körül. Előfordul, hogy a tömb melletti fák koronájában akad meg az ablakból kihajított hulladék.

Olvasónk írt levelet szerkesztőségünknek, elpanaszolva, hogy hetek óta szemétdombok éktelenkednek a tízemeletesek tövében, a konténerek mellett. A kommunális hulladékon kívül egyesek itt szabadultak meg szőnyegüktől, feleslegessé vált ruhájuktól, sőt, egy leszerelt WC-csészét is itt hagytak. Az itt lakó édesanya felveti, hogy higiéniai szempontból is problémás a környék, láttak már tampont és használt óvszert is a hulladékedényeken kívül, így gyermekeivel kénytelen „kerülőutakon” közlekedni, ha nem kívánnak ilyen látvánnyal szembesülni.

Az illegális szemetet hétfőn reggel vitték el a Kecskeméti Városgazdasági Kft. munkatársai. Csíkos Imre, a Városrendészet vezetője kérdésünkre elmondta: ők is múlt héten kaptak bejelentést a kupacokról, és a lehető leghamarabb intézkedtek. Hozzátette: sajnos valóban gyakori jelenségről van szó, egyes önkormányzati bérlakásban élők még arra sem veszik a fáradságot, hogy a konténerekhez lesétáljanak és levigyék a szemetet, inkább kihajítják az ablakon. Intézkedni és büntetni viszont csak tettenérés esetén tudnak a városrendészek.