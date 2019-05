Helyi vállalkozók támogatásából újult meg a Göllesz-iskola tornaterme (galéria)

Gyermeknap alkalmából vehették birtokba a megújult tornatermet a Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény diákjai. A felújított tornatermet a napokban ünnepélyes keretek között adták át.

A létesítmény a helyi vállalkozók támogatásával, TAO-s forrásból újulhatott meg. A felújítást a Térségi Sportiskola kosárlabda szakosztálya karolta fel, nekik köszönhetően eddig már ez az ötödik tornaterem Félegyházán, amely megújulhatott.

– A mindenki által ismert Göllesz-iskola (korábban Bajcsy Iskola) a 60-as évek elején épült. Az eltelt évtizedekben több változás is történt az iskola életében, de sajnos felújításra, korszerűsítésre nem volt lehetőség. A tornatermet a rendezvények alkalmával és a mindennapos testnevelés óra vezetésével rendszeresen használja az iskola. A tanulók számára nagyon fontos a mozgás, a sportolás iránti érdeklődés felkeltése és személyiségük fejlesztése. Hiszen a sport nemcsak nevel, hanem egységet, közösséget is teremt. Megtanítja a gyerekeket egymásért küzdeni, csapatban gondolkodni – mondta az ünnepélyes átadáson Keresztesné Csikós Gabriella igazgatónő.

Iványi Ferenc, a Félegyházi Térségi Sportiskola kosárlabda szakosztályának vezetője elmondta, a Göllesz-iskolát néhány éve még a bezárás veszélye fenyegettet. A város azonban az intézmény mellé állt és nem engedte megszűnni a félegyházi ellátást. Az elmúlt években szinte duplájára megemelkedett az iskola diákjainak a száma, közel százan tanulnak az intézményben, ahol óvodás kortól csaknem 20 éves korig kapnak speciális képzést – részletezte Iványi Ferenc. Azt is elmondta, hogy nettó 13 millió forintot fordítottak tornateremre, ahol megújult és energiatakarékos lett a világítás, az üvegtégla ablakokat felváltotta a hőszigetelt ablakrendszer és az elavult linóleumos padló helyett sportparkettát kapott a terem, amit ki is festettek. A kosárlabda szakosztály vezetője arról is beszámolt, hogy először a Batthyány Lajos Iskola, majd a Móra Ferenc Gimnázium és a Constantinum tornatermét újították fel, ugyanakkor a Városi Sporttelepen ötszáz négyzetméteres szabadtéri kosárlabda pályát létesítettek szintén társasági adóból.