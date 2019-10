Helyi értékeiket ünnepelték Pálmonostorán a harmadik alkalommal megrendezett Szent Mihály napi ünnepségen vasárnap. A hagyományőrző eseményen elismerő oklevéllel köszöntötték a helyi értéktárba újonnan felvett értékek képviselőit.

– Sokszor észre sem vesszük, hogy mennyi érték van körülöttünk. Természetes számunkra az a sok szép és jó, ami a helyi emberek munkáját dicséri. Fontos tehát, hogy összegyűjtsünk minden eseményt, életművet és alkotást, hogy bemutassuk és megőrizzük az utókornak – fogalmazott a Szent Mihály napi ünnepség megnyitóján Cseszkó László polgármester. Elhangzott, Pálmonostorán négy éve működik tevékenyen az önkormányzat Települési Értéktár Bizottsága, melynek fő feladata a helyi értékek felkutatása. A bizottság munkájának eredményeként a település eddig három megyei és tizenkét helyi értékkel gazdagodott. Vasárnap az újonnan felvett helyi értékeket is bemutatták. A helyi értéktárat gazdagítja immár az úgynevezett „vízönkőtt”, amit Pellikán Pálné készít a faluban rendszeresen. A vízen kullogó egy régi, népi, kelt tészta. Különlegessége abban rejlik, hogy hideg vízen kelesztik. Fogyasztható sósan és édesen, üresen vagy töltelékkel. Jól illik a hétköznapi, de az ünnepi, lakodalmi vagy vasárnapi asztalokra is.

Bekerült a helyi értéktárba a dödölle is, ami régen szegények eledele volt. Az ország egész területén készítették más-más néven, eltérő recepttel, de hasonlóan finom ízekkel ezt a laktató ételt. A jól ismert receptet Bánfi Istvánné, Rózsika néni őrzi Pálmonostorán.

A helyi értéktárat gyarapítják Lantos Jánosné, Kati néni grillázsai is, aminek fortélyait édesanyjától sajátította el és az elkészült finomságokat szívesen osztja meg mindenkivel.

Pálmonostorán nincs közösségi rendezvény Magonyné Makány Anna és férje főztje nélkül, melyek közül a legkedveltebb: a töltött káposzta, ami a jövőben a helyi értéktárat is gyarapítja. Hasonlóan az értéktár része lett a filézett pontypörkölt nokedlivel, amit Bacsa Mihály készít rendszeresen. A községben korábban a Péteri-tónál haltenyésztést is folytattak és az ott dolgozók részére rendszeresen rendeztek halfőző versenyeket. Számos helyi főzőmester mellett emelkedett ki Bacsa Mihály is, aki nemcsak elvitte a monostori pontypörkölt és galuska mennyei ízét az ország számos részére, hanem ezekről a versenyekről díjakat, elismeréseket hozott haza – hangzott el a vasárnapi ünnepségen.

Kiss Sándor, a település hagyományőrző vendéglátóhelyének tulajdonosa tárkonyos ragulevesével érdemelte ki, hogy a helyi értéktárba vegyék. Ugyanakkor a hozzá ellátogatók a finom ételek mellett megismerhetik a nomád pásztorélet letűnt korát, a régi életmódot is. A nádtetős épület, a konyhakert, az állatok hada, a kemencében sült kenyérlángos illata, a lovasok által megidézett betyárvirtus együtt alkotja a Kiss tanyát, amivel a turizmus kategória települési értékéért járó címet is átvehette.

Gulyás József citerakészítő munkássága is elnyerte a helyi érték minősítést. 1996 óta autodidakta módon készíti a díszes, míves hangszereket. Napjainkig 87 citerát alkotott meg a Népi Iparművészeti Bizottság által zsűrizett és minősített citerakészítő.

A helyi érték lett a Tanítók Fája is, amit Garai Istvánné igazgató ötlete alapján Szabó Imrefia Béla szobrász készített. Rézlevelein azoknak a neve olvasható, akik írni, olvasni, számolni tanították a pálmonostori ifjúságot. A 2001. szeptember 29-én felavatott kopjafát, azóta is minden évben friss koszorúval tisztelik meg a nevelők és tanítványok.

A Szent Mihály napi ünnepségen a helyi iskolásokból frissen alakult színjátszó szakkör és az iskolai kórus tagjai is bemutatkoztak. A művelődési ház udvarán pedig vásári forgatag várta a vendégeket, akik a helyi, és környékbeli mesterek, termelők termékeiből válogathattak. Az eseményen a járás települési értéktárait is megismerhette a nagyközönség.