Helyi értékeiket mutatták be a Mihály-napi vásáron

Helyi értékeit mutatta be a vasárnap megrendezett Mihály-napi sokadalom keretében Pálmonostora.

– A helyi értéktár megújítása után nagy lendületet vett a pálmonostori értékek felkutatása és bemutatása. Büszkén mondhatom, hogy három értékünk – Szarvas Ferenc professzor munkássága, a Sárga major és a Péteri-tó – a megyei értéktárba is bekerült. Ugyanakkor a helyi értékek sorát is egyre több érték gyarapítja. A Bagi-féle szélmalom és Héjja Bella zenei munkássága után helyi értékké nyilvánítottuk a Kiss Tanyát, Gulyás József citerakészítő munkásságát és a dohánytermesztést is – sorolta a megnyitón Cseszkó László polgármester.

– Bár sokan nem látják szükségét a helyi értékek összegyűjtésének, szerintem azonban fontos dolog településünk életében, hiszen így tudjuk az utókornak megőrizni és átadni ezeket – hangsúlyozta a polgármester. Elmondta, a Mihály-napi forgatag keretében több helyi érték várományos is bemutatkozott, ezúttal a gasztronómia területéről. A vendégek megkóstolhatták Magonyné Makány Anna töltött káposztáját, Kiss Sándor ragulevesét, Pelikán Pálné „vízön kőtt” süteményét, és Bánfiné Rózsika néni dödöléjét.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Egy településnek az önvédelme, az önfenntartása és az önmegtartása ott rejtőzködik a közösségekben, az egyének tudásában, hitében, gondolkodásában és cselekvésében – fogalmazott a Mihály-napi vásár megnyitóján Lezsák Sándor országgyűlési képviselő. – Azok a települések tudnak igazán talpon maradni, azoknak van jövőjük, amelyek képesek a belső erőt, a belső tudást, az átörökített tudást továbbadni, mozgósítani. Ezt történik itt Pálmonostorán – hangsúlyozta a honatya.