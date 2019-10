Helyben intézhető az ügyek nagy része a megye legújabb kormányablakában

Nem kell már más városokba utazniuk a Lajosmizsén és környékén élőknek hivatalos ügyeik intézéséhez. Szerdán megnyílt a megye 18. kormányablaka a városban, az egykori Sury Iskola épületében.

Szerdán ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a lajosmizsei kormányablak, mely az egykori Sury Iskola épületében kapott helyet. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 54 millió forint európai uniós pályázati támogatást nyert az önkormányzat az épület energetikai korszerűsítésére, mely összeget további közel 77 millió forint önerővel egészített ki a város. A Miniszterelnökség 15 millió forint támogatást biztosított a tetőcsere és a klimatizálás megvalósítására, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal pedig mintegy 16 millió forintból rendezte be a megye 18., az ország 305. kormányablakát.

Az átadóünnepségen részt vett dr. Orbán Balázs, a miniszterelnökséget vezető miniszter helyettese, parlamenti és stratégiai államtitkár, aki beszédében a kormányablak kialakítása kapcsán a példaértékű intézményi összefogást méltatta, majd a kormányablakok fontosságát hangsúlyozta.

– Mikor 2010-ben a jobboldali kormány újra felhatalmazást kapott a magyaroktól, számunkra egyértelmű volt, hogy az első és legfontosabb feladat, melyet el kell végezni, a magyar állam megerősítése. Ennek mentén erősítettük meg a kormányhivatalokat, és hoztuk létre a járási hivatalokat. Ennek az államfilozófiai változásnak a találkozási pontja a kormányablak, mert az állampolgár itt alakítja ki a véleményét a magyar államról. Hogy az állam a javát szolgálja, nem pedig problémaként tekint rá – fogalmazott.

Basky András, polgármester beszédében örömét fejezte ki, amiért a lajosmizseieknek immár nem kell más városba utazniuk hivatalos ügyeik elintézéséhez. Kovács Ernő megyei kormánymegbízott hozzátette: nemcsak a város lakosainak életét könnyíti majd az újonnan megnyílt kormányablak, mely több mint másfél ezer ügy intézésére biztosít lehetőséget.

– E beruházás a környékbeliek, sőt a Pest megye déli részén élők ügyintézését is fogja segíteni. Továbbá minden kormányablak-átadásnál arra is gondolok, hogy az itt élők mellett az itt dolgozókkal is jót teszünk. Nagyon örülök, hogy az állam, Magyarország kormánya ilyen helyet tud biztosítani a nála dolgozóknak – mondta.