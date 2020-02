Helybéli vállalkozások alakíthatják a várost

Két helybéli vállalkozás, a Lanba Kft. és a Balázs-Balázs Kft. konzorciuma kapott kivitelezői megbízást a Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán elnevezésű beruházásra.

A város önkormányzata egy megyei irányítású területfejlesztési pályázaton 450 millió forintot nyert a főteret, a sétálóutcát és a piacteret érintő zöldterület-fejlesztésre, illetve -felújításra. A várhatóan tíz hónapig tartó munkálatok február második felében kezdődnek.

A városközpontban zajló beruházás forgalmi korlátozásokkal is jár, hiszen a katolikus templom körüli tér egészét érinti. A főtér egy részén a jövőben nem lehet majd gépjárművel közlekedni – eddig megkerülhető volt a tér –, ami miatt a buszok közlekedési útvonala is változik majd a felújítást követően. Új közösségi tereket is kialakítanak a területen, a Szentháromság-szobor pedig – amit felújítanak – átkerül a templom főbejárata előtti térre.

A piacra vezető sétálóutcát is érinti a zöldterület-fejlesztés, melynek során az Egressy-­zeneiskola előtti területet is átalakítják, ahol elkészülhet a „fiatalok tere”. A beruházás során megújul a helyi termelői piac, valamint az ahhoz kapcsolódó területek is új életre kelnek.

Az érintett területek növényállományát frissítik, a járdákat, parkolóhelyeket felújítják. Tervezik az energiatakarékos közvilágítás kialakítását, környezetbe illő utca­bútorok kihelyezését.

– Hamarosan kezdődhet a nagyívű és hosszú ideig tartó munka, ami reményeink szerint az itt élők teljes körű megelégedését fogja szolgálni – nyilatkozta Patkós Zsolt polgármester.