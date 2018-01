Hegedűszóra futottak a hóban a Violin Maraton résztvevői

A sűrű hóesés sem tántorította el a futókat, hogy elinduljanak vasárnap a Kecskeméten megtartott Violin Maratonon. A ­jótékonysági sportversenyen közel hétszázan álltak rajthoz.

A télies időjárás ellenére is nagy érdeklődés kísérte idén is a második alkalommal megrendezett Violin Maratont. A versenyre előzetesen több mint hatszázan regisztráltak, de a helyszínen is sokan álltak sorba, hogy részesei lehessenek a különleges sporteseménynek. A nevezők zöme az ország különböző szegleteiből érkezett, sok volt a kecskeméti, de határon túliak is indultak. A futók 5, 10 és 21 kilométeren mérhették össze erejüket.

– Az idei rendezvényünk Kecskemét fennállásnak 650. évfordulója jegyében zajlott. Az útvonalak a Kodály Zoltánhoz kötődő épületeket, intézményeket érintették – mondta el Juhász Ágnes hegedűművész, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar koncertmestere, a rendezvény megálmodója.

A mezőny a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium, Szakgimnázium elől startolt. A futók zárt útvonalon jutottak a belvárosba, majd a Rákóczi utca végére, onnan vissza a rajthelyig. A havas, csúszós talaj próbára tette a versenyzőket, akiket a Hírös Agora előtti téren fissítő és hegedűszó várt. Az idén a futók Yehudi Menuhin, Kodály Zoltán, Baráti Kristóf és Szabadi Vilmos műveinek dallamára kapkodták a lábai­kat.

A célba érkezők között a szervezők egyedi befutóérmet osztottak ki, a dobogósok pedig értékes jutalmakat vihettek haza. A különdíjasok koncertjegyekkel és ajándékokkal gazdagodtak. A legtöbbet a jótékonysági futás kezdeményezettjei kapják.

– A verseny bevételét az iskola növendékeinek szakmai fejlődésére, hangszeres tanulmányainak segítésére fordítjuk. A tehetséges diákok egy része – gyakran anyagi okok miatt – nem tud eljutni versenyekre, külföldi kurzusra. A jótékonysági futással ennek a lehetőségét kívántuk megteremteni. A tavaly befolyt nevezési díjakból két tanuló nyári, amerikai útját támogattuk – mondta el Juhász Ágnes.

A futóverseny rövid koncerttel zárult a Kodály iskola dísztermében. A megfáradt közönségnek Juhász Ágnes, Madarász Éva, Révész László, valamint a két támogatott növendék, Beke Márk harsonás és Károly Barna csellista előadása nyújtott felüdülést az eredményhirdetés előtt.

A jótékonysági Violin Maratonon az öt kilométeres távon dr. Sulyok Anita lett az első a nőknél, megelőzve Ádám Irént és Bárány Enikőt. A férfiaknál Pető Tibor, Göncöl Bence, Cijáki Botond volt a befutók sorrendje. A tíz kilométeres távot a hölgyeknél Kovács Zita teljesítette leggyorsabban, második helyen Filó Edit, míg a harmadikon dr. Szentpéteri Diana végzett. A férfiak mezőnyében Halász Ádám állhatott fel a dobogó legfelsőbb fokára, a második Lukács Norbert, a harmadik Molnár Mihály­ lett.

A leghosszabb távon (huszonegy kilométer) a nőknél Bor Katalin Diana futott be elsőkét a célba, maga mögött hagyva Dósai-Molnár ­Szilviát és Radics Annát. A férfiak versenyét Bartos Dávid nyerte, második lett Vajda Zoltán, a harmadik pedig Barna Tamás. A legfiatalabb induló Domján Gergő, a legidősebb Tabajdi József volt.

Az érmeket és az ajándékokat a rendezvény fő támogatója, dr. Nagy Zoltán, a ­Phoenix Mecano Kecskemét Kft. ügyvezető igazgatója és Juhász Ágnes főszervező adta át a versenyzőknek.