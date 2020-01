Hegedülni és cimbalmozni tanítják a roma gyerekeket

Romuzika elnevezéssel indultak zenei foglalkozások a kecskeméti Damjanich iskolában.

A programra a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a fenntartásában működő megyei esélyház nyert el uniós támogatást. A zömében hátrányos helyzetű roma diákok által látogatott Damjanich János Általános Iskola a Romuzika keretében egy cimbalmot és több hegedűt kapott használatra, a gyerekeket Radics Sándor és Gulyás Jenő tanítja majd cimbalmozni, Jóni György pedig hegedülni.

Györki Ágnes tanítótól megtudtuk: előzetesen tíz tanuló jelentkezett a zenei oktatásra. Véleménye szerint a program nagyon jó lehetőség, aminek rendkívül örülnek, hiszen szociális helyzetük miatt diákjaik jellemzően nem tudnak különórákra járni, hogy megtanulhassanak játszani valamilyen hangszeren. A vállalkozó kedvű gyerekek jó hallással és ritmusérzékkel rendelkeznek, és a zenén keresztül „meg lehet őket fogni”.

A tanítónő azt is elmondta, hogy a heti két énekóra mellett mindennap foglalkoznak valamennyit a zenével, részt szoktak venni a helyi roma tehetségkutató versenyeken is.

– A gyerekek nagyon várják, hogy végre hangszert foghassanak a kezükbe, hiszen a furulyán kívül korábban mást nem ismertek. Az lehet, hogy komolyabb tudásra most még nem tesznek szert, de a motiválásukban, érdeklődésük felkeltésében fontos szerepe lehet a foglalkozásoknak – hangsúlyozta Györki Ágnes, aki reménykedik benne, hátha egy született tehetség is jár az iskolájukba.

Az iskola tornacsarnokában tartott szerdai ünnepélyes hegedű-és cimbalom átadáson ott volt Engert Jakabné alpolgármester is. Ő úgy fogalmazott, az összesen 25 foglalkozásnak a roma zenei kultúra népszerűsítése mellett másik célja a gyerekek oktatása, szemléletformálása a zene segítségével. Ígérte, hogy a tehetségesnek bizonyuló fiatalokra figyelni fognak és felkarolják őket.

Az első alkalommal összegyűlt kisdiákoknak Jóni György hegedűművész mutatta meg a hegedű részeit, és kedvcsinálóként természetesen kicsit zenélt is nekik. A Romuzika keretében hetente lesz több foglalkozás, a résztvevők ősszel a kecskeméti EsélyNapon közösen is fellépnek.