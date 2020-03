Házhoz szállítással segítenének másokon és magukon a bajai árusok

A rendkívüli helyzetben nem szokványos megoldással próbálkoznak a piaci árusok Baján. A járvány terjedésének akadályozása érdekében megszűnt az árusítási lehetőség, az üzletelés bizonytalan időre vált lehetetlenné, kizárólag a piacon működő üzletek kereskedhetnek. Ez lépésre kényszerítette a szerdán és szombaton kipakoló termelőket, kereskedőket. Egyéni kezdeményezések mellett néhányan szervezkedésbe kezdtek.

– Egyik napról a másikra elveszítettük a munkánkat, de ami ennél is rosszabb számomra, az az, hogy tele vagyunk finomabbnál finomabb áruval – hangsúlyozta Hantos Dóri, aki a legnagyobb közösségi portálon osztotta meg gondolatait. Úgy tűnik, tökéletes időzítéssel, ugyanis fél nap alatt száznál több pozitív megjegyzést értek szavai a hét elején. – A piacozás jó pár embernek, családnak a napi megélhetést biztosította. Elég nagy bajban van az ország, ha kérhetem, segítsünk egymásnak – fogalmazott felhívásában. Ebben egyebek mellett azt javasolta, hogy vigyék házhoz termékeiket, amíg erre van lehetőség.

– A tehén és a kecske továbbra is tejel. Húsra szükség van, a gomba terem, a virág nyílik. Minek menjenek az emberek a multikhoz, ha küszöbig szállítjuk a megrendelt árut? Mielőtt bárki megszólna, nem vagyok multiellenes, de a mostani helyzetben kicsit mégis. Az üzletekben egymás kezéből veszik ki a bevásárlókocsikat az emberek, ami semmivel sem kisebb veszély, mint a piac – érvelt a tejtermékek értékesítésével foglalkozó hölgy, aki több város piacán is jelen van, illetve volt, amíg lehetett. Hozzátette: ő nem fog éhezni, mert bőséges mennyiségű túró, tejföl, sajt, illetve vaj birtokában erre aligha kényszerül, másoknál azonban gondot jelenthet a bevásárlás lebonyolítása, ezért is írta meg posztját, aminek fogadtatása meglepte.

– Rengeteg kitárgyalnivaló van és buktató is akad, jogi és egyéb akadályok lehetnek, ez pár óra alatt kiderült. Nem láttam előre, hogy ilyen fogadtatása lesz az ötletnek, amit kétségbeesésemben, hajnali egy órakor írtam meg. Nem tudom, mi lesz a folytatás, öt-hat árussal vagyok, vagyunk közvetlen kapcsolatban, az ő termékeik eladásában segédkezek, a mai igények szerint leginkább a zöldség és a gyümölcs hiányzik az embereknek. Most szinte szó szerint a túlélés érdekében kell összefognunk és kitalálni, hogy mit lehet csinálni – fogalmazott Hantos Dóri. Elárulta: kedden kora este már tíz címre szállított árut, nem feltétlen gazdaságossági szempont alapján, mert volt olyan vevője, aki éppen csak fél liter tejet kért.

Csütörtöki tapasztalatiról is beszámolt

– Egy ember kevés ehhez, az már jól látszik. De családi segítséggel csinálni szeretném, amíg lehetséges, folyamatosan visszük az igényelt árucikkeket és nem csak a saját portékánkat. Hozzáteszem, hálás vagyok az embereknek és a polgármesteri hivatalnak is a segítő szándékért és lépésekért. Az is eléggé meglepett, hogy egyetlen negatív hang, vélemény sem kísérte próbálkozásomat, felvetésemet – fogalmazott. Időközben létrejött egy oldal is, ami a vevők, a termelők és az árusok közvetlen kapcsolatát hivatott segíteni.

– A hét folyamán felvetődött az is, hogy az őstermelők portékáit a közétkeztetésben hasznosíthatnák, ezzel is a helyi termelőket segítenék. Traszer Vivien városházi kabinetfőnök arra kérte az élelmiszerárusokat, hogy vegyék fel vele a kapcsolatot a [email protected] e-mail-címen, illetve munkaidőben a +36-30/376-0031-es mobilszámon. Két olyan lehetőséget látnak, amivel talán tud valamit segíteni a város a vele együttműködőkkel.