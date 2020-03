Házat ajándékoz a családnak egy Svájcban dolgozó ápolónő

Az égő házból vonszolta beteg nővérét a 21 éves Gabriella, akinek kétéves kisfiát pedig az öccsük, Gergő mentette ki a lángok közül. A kunbajai család otthona teljesen megsemmisült, sokan siettek a segítségükre, köztük egy falubeli asszony is, aki eddig üresen álló családi házát adományozza a bajbajutottaknak.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

Teljes terjedelmében égett egy családi ház Kunbaján, a Dózsa György utcában szombat hajnalban, az épület lakhatatlanná vált. Szombat délelőtt már csak a zárt kapu fogadott bennünket, az egykori háromszobás házban egy hatfős család lakott, a nagymama három gyerekével, kétéves unokájával, és az élettársával. Most a Bem utcában, a dédnagymamánál húzzák meg magukat. A tűzhöz a bajai hivatásos és a bácsalmási önkormányzati tűzoltók érkeztek ki, akik közös erővel, több oldalról támadva, öt vízsugárral oltották el a lángokat. A tűz, információink szerint, a kandallóból kipattanó szikra miatt keletkezett.

A legfiatalabb testvér, Gergő jött, hogy kinyissa a kaput és megmutassa, hogy mi maradt egykori otthonukból. Pontosabban, hogy mi nem, mert a szénné égett, elüszkösödött falakon, a szénné égett gerendákon, az udvarra kihordott szétégett néhány bútoron és egy felrobbant gázpalackon kívül csak két liba gágogott az udvaron, ők a kert végébe menekülve élték túl a tűzvészt.

Nem úgy, mint Rumli és Zsebi, a család kedvenc kutyái, akik a házban voltak, amikor keletkezett a tűz, és sajnos nem sikerült kimenekülniük. – Hallottam a kiskutyák keserves nyüszítését, de nem tehettem semmit, a beteg nővéremet kellett mentenem a lángok közül – mesélte lapunknak a 21 éves Gabriella, aki úgy vonszolta ki az égő épületből a születése óta beteg testvérét.

– Ahogy észleltem a tüzet, kirohantam a házból, és telefonon hívtam a tűzoltókat. Közben megkerülve a házat, ami már teljes terjedelmében égett, a hátsó spájzajtón visszamentem és kiabáltam, hogy a kisfiamat hozzák ki. Gergő öcsém kapta fel az ágyból és rohant ki vele az udvarra. Közben a nővéremet is szólongattam, de ő pánikba esett, nem mert kijönni az égő szobából, bementem érte. Nem tudtam felemelni, ezért úgy vonszoltam ki az égő házból – idézte fel a drámai pillanatokat Gabriella, akinek csak órákkal később kezdett el fájni a lába, valószínűleg a mentés közben üthette meg. Nővérét a mentők másodfokú égési sérülésekkel szállították a bajai kórház traumatológiai osztályára, mindkét kézfején lejött a bőr. Azóta a családtagok közül voltak nála a kórházban, a körülményekhez képest jól van, megnyugodott, és már enni is tudott a nővérek segítségével.

– Korábban sokszor mondta Gabika, hogy tűzbe menne mindkét testvéréért, és most itt van, megtörtént – mesélte elérzékenyülten a testvérek édesanyja, Deákné Szűcs Éva, aki beszélt arról is, hogy mindenük odaveszett a tűzben, az összes hivatalos személyi iratuk is. Ugyanakkor sokan megkeresték őket, ruhákat, cipőket, a kétéves unokájának még játékokat is hoztak a jó szándékú emberek. Ottjártunkkor éppen a Kunbajától negyven kilométerre lévő bajai önkormányzat munkatársai érkeztek egy csomagtartónyi ruhaadománnyal. Igaz, neki és a férjének még nem találtak megfelelő méretű darabot az adományok között, ezért mindkettőjüknek legfőképp télikabátra lenne szükségük.

– A sok adományozó között van egy falubeli asszony is, aki Svájcban dolgozik idősápolóként, felajánlotta, hogy másfél millió forintért eladja nekünk a négyszobás, bebútorozott családi házát, ami már évek óta üresen áll. Aztán később azzal hívott fel, hogy a lányával átbeszélték a dolgokat és arra jutottak, hogy mégsem adnák el a házat. Úgy döntöttek, hogy bútorokkal együtt inkább ingyen odaadják, a nevünkre is íratják, az ezzel kapcsolatos ügyeket pedig hamarosan intézhetjük is – mondta el Éva, aki családjával együtt nagyon hálás a nagylelkű felajánlásért.

A házat egyelőre csak kívülről látták, legalább egy tisztasági festésre szükség lesz. Azt az információt kapták az adományozótól, hogy a fürdőszobában csak fatüzelésű vízmelegítő van, ami lyukas, ezért egy villanybojlerre biztos szükség lesz. De szükség lenne egy mosógépre és egy hűtőre is, valamint edényekre. Aki úgy gondolja, hogy támogatná közvetlen az anyagilag a bajba jutott kunbajai családot, az a Takarékbank Zrt.-nél vezetett Deák Ferencné 51000060-10603116 bankszámlaszámra megteheti.