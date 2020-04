Hazánkban még nem látott kötelék repült Kecskemét térségében

Új kötelék-formációt gyakoroltak be szerdán a honvédség repülőgépeivel, olvasónknak sikerült lefotóznia a hazánkban eddig páratlan látványosságot.

Öt repülőgépet sikerült lefotóznia szerdán délelőtt olvasónknak Tiszaug fölött. Az jól látható, hogy három utas/teherszállító gépet kísért két vadászrepülőgép. Megkerestük a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályát, mi is lehetett a különös kötelék.

– A COVID-19 vírusjárvány következtében a polgári légi forgalom Magyarország légterében mintegy 80 százalékkal csökkent. A katonai repülések tekintetében a gyakorlatok egy részét törölték, illetve elhalasztották, de a pilóták kiképzési repülései továbbra is folytatódnak. A fotó egy ilyen kiképzési repülésről készült, amikor a pilóták egy új kötelék-formációt gyakoroltak be. Ezen egy AN-26, két GRIPEN, egy Falcon (F7X) és egy Airbus A319-es repülőgép vett részt. Ilyen kötelék Magyarországon még nem repült. Ennek végrehajtása több koncentrációt és ezáltal több gyakorlást is igényel a pilótáktól – tudtuk meg a sajtóosztálytól.

