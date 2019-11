Hazaengedték a kórházból a kecskeméti hármasikreket

November 7-én hármasikreknek adott életet Csenkiné Hajagos Edina a Bács-Kiskun Megyei Kórházban. Zoltán, Tamás és Ádám egészségesen térhettek haza szüleikkel csütörtökön.

A három fiú császármetszéssel jött világra a várandósság 34. hetében, és a koraszülöttségre való tekintettel inkubátorban töltötték az első hetet.

A hárompetéjű ikrek közül először Zoltán látta meg a napvilágot 44 centiméterrel és 2150 grammal. Ahogyan édesanyjától, Csenkiné Hajagos Edinától megtudtuk, nemcsak a neve szerint hasonlít apukájára, de külsőre és temperamentumra is. Másodiknak Tamás érkezett, ő 43 centiméterrel és 1870 grammal, az anyuka szerint rá hasonlít, törékeny és világos bőrű. Harmadikként 42 centiméterrel és 2100 grammal pedig megszületett Ádám.

– Csodálatos érzés volt, amikor a mellkasomra tették őket – mesélte az édesapa, Csenki Zoltán. Az első órákban ugyanis a nagyon fontos testkontaktus miatt az édesapa mellkasán érkeztek meg a hármasikrek a szülőszobáról a koraszülött részlegre.

A Bács-Kiskun Megyei Kórház képviseletében az immár ötfős családtól Dr. Kelemen Edit, a Koraszülött Részleg vezető főorvosa és Dr. Temesváry Béla szülész-nőgyógyász főorvos búcsúzott.

Az édesanya összesen hét hetet töltött a kórházban, a várandósság 30. hetétől kezdve. A babákat világra segítő szülész főorvostól Dr. Temesváry Bélától megtudtuk, hogy ez óvintézkedés volt. A várandósság előrehaladtával, illetve ikerterhesség esetén nő a kockázata a terhességi mérgezésnek.

Az utolsó napokat a család a kórteremben együtt tölthette, ami azért is volt nagyon fontos, hogy az apuka is minél korábban részt vegyen a babák ellátásában, illetve megfelelő segítsége legyen az édesanyának otthon is – tudtuk meg Dr. Kelemen Edit főorvostól.

Zoltánnak és Edinának a fiúk az első gyermekeik, így amikor értesültek arról, hogy örömük megtriplázódott, először kétségbe estek. „Ők az első három” – mondta viccesen az édesapa.

Mivel költözés előtt állnak, átmenetileg a nagyszülőknél fognak lakni, de a Kecskeméti Önkormányzattól is kapnak egy „Szupernagyi” támogatást, így otthon sem maradnak segítség nélkül.