Havonta egyszer fogadhatnak látogatót a megyei fogvatartottak

Telefon és Skype használatát is biztosítják most a fogvatartottaknak a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben. A koronavírus járványveszély miatt a börtönökben különösen nagy szükség van az elővigyázatosságra, hiszen a vírus zárt közösségben gyorsan terjedhet.

A büntetés-végrehajtási szervezet a járványügyi hatóságokkal folyamatosan egyeztetve, az összes szükséges intézkedést megtette és megteszi a munkatársai és a fogvatartottak egészségügyi állapotának megóvása és a fertőzésveszély megelőzése érdekében – közölte érdeklődésünkre a BvOP, miután megkerestük a megyei bv-intézetet, mivel tudják megakadályozni a koronavírus elterjedését a börtönök zárt világában.

Konkrétumokat a megyei objektumokra vonatkozóan nem kaptunk, noha rákérdeztünk, az itteni bv-intézetekben van-e túlzsúfoltság, ha igen, mekkora mértékű, ez plusz gondot jelent-e, van-e lehetőség például arra, hogy minél több fogvatartott kerüljön egyedül zárkába.

Mint megtudtuk, ebben a helyzetben havonta egyszer, alkalmanként harminc, legfeljebb hatvan percben fogadhatnak látogatót a fogvatartottak, de természetesen testi kontaktusra, érintkezésre nincs lehetőség. A cseppfertőzés elkerülése érdekében a találkozások plexivel ellátott helyiségben történnek.

Az előzetesben lévőkhöz és a jogerősen elítéltekhez egyidejűleg legfeljebb két fő kapcsolattartó mehet be. A BvOP javasolja, hogy gyermekkorú, 60 év feletti, valamint tartósan vagy aktuálisan beteg hozzátartozó ne tegyen most látogatást. A bv-intézetek a személyes kapcsolattartás kiváltására telefonos és Skype-os lehetőségeket is biztosítanak.

A belépő személyek körét is korlátozták, így a fogvatartottak lelki gondozásában, börtön pasztorációjában együttműködő külső egyházi és civil személyek, valamint az oktatást végző tanárok is ideiglenes jelleggel felfüggesztik a bv-intézetekben végzett munkájukat.

A BvOP azt is hangsúlyozta, hogy folyamatos a felület- és eszközfertőtlenítés, az egészségügyi személyzetet felszerelték védőeszközökkel és érintés nélküli, digitális hőmérőkkel. Emellett rendszeresen felhívják a személyi állomány és a fogvatartottak figyelmét is a higiéniai szabályok betartására. „A napi többszöri kézmosás, valamint a kézfertőtlenítés lehetősége biztosított” – közölték.

Most nem engedélyezik az ideiglenes intézetelhagyásokat, eltávozásokat, így akarják kizárni annak a lehetőségét, hogy a visszaérkezők által esetleg bejuthasson a koronavírus a börtönök falain belülre. A már jóváhagyott eltávozásokat viszont utólag pótolni lehet, ha még fennáll az indoka.

A büntetésüket kezdő elítéltek közegészségügyi-járványügyi vizsgálaton esnek át, ez minden esetben kiterjed a testhőmérséklet mérésére és az utazási előzmények kikérdezésére. Fertőzés gyanúja esetén az érintettet azonnal elkülönítik, amíg a laborvizsgálati eredmények megerősítik vagy kizárják a koronavírus jelenlétét. Ha a teszt pozitív és a fogvatartott polgári egészségügyi intézménybe szállítása és járványügyi elkülönítése indokolt, akkor azt a mindenkori biztonsági szabályok betartásával, egyben az intézkedést végrehajtó személyi állomány egészségügyi védelmének biztosításával hajtják végre – közölte a BvOP.