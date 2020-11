Hatvan új parkolóhely épülhet Félegyházán

Hatvan új parkolóhely jöhet létre Kiskunfélegyházán, ami a polgármester reményei szerint megold majd egy évtizedes problémát a belvárosban.

– Hamarosan egy újabb évtizedes problémának teszünk pontot a végére, ami, reményeim szerint, minden autóval közlekedő számára normális helyzetet teremt a belvárosban. Megvásároltunk egy tágas, hosszú ideje kihasználatlan ingatlant az Oskola utcában, hogy ott parkolót építsünk a piacos furgonoknak és a vásárlóknak. A telek mérete 1551 négyzetméter, amely pontosan akkorra, mint a tavalyelőtt átadott „városképes” parkoló mérete – közölte a közösségi oldalán Csányi József polgármester.

Évtizedekre megoldódik a parkolás a piac és a nagyposta körül Kedves Félegyháziak! Hamarosan egy újabb évtizedes… Posted by Csányi József legyen Félegyháza polgármestere on Thursday, November 5, 2020

A városvezető úgy fogalmazott: mindez sokat könnyít majd a városközpont parkolási gondjain, de hozzátette: ennél sokkal többre van szükség, hogy a problémák megoldódjanak.

– Egy helyszíni bejárás alkalmával jött az ötlet, hogy vásároljuk meg a nagyposta melletti ötszáz négyzetméteres területen lévő házat, ami a „mi” telkünknek a hátsó telekszomszédja, így a két telek egybenyitásával egy két utcára szóló parkolót tudnánk építeni a közlekedőknek – tájékoztatott Csányi József, aki közölte, hogy az előzetes tervek elkészültek, így hatvan parkolót tudnak majd kialakítani az érintett területen.

A parkoló az Oskola utca, illetve a Pázmány utca felől is megközelíthető lesz, de a posta felől is be lehet majd hajtani. A parkolás a tervek szerint az első két órában továbbra is ingyenes marad, az autókra, értékekre pedig kamerákkal vigyáznak. A rendőrség részére is ott biztosítanak majd helyet a rendőrautók parkolására.

– Az Oskola utca felőli telken rövidesen megkezdődik az épületek bontása, a posta melletti házra pedig vételi ajánlatot teszünk a tulajdonos magyar államnak. A beruházást a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetre tekintettel ütemekben, a következő másfél évben szeretnénk megvalósítani, de ezzel több évtizedes problémára tehetünk pontot, remélem, mindenki örömére – tette hozzá Csányi József polgármester.