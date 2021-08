Hatvan településről érkezett Bács megye kenyeréhez a búza

Közös futással, egész napos programokkal és tűzijátékkal ünnepelték az államalapítás ünnepe mellett a település fennállásának 150 évfordulóját a kisszállásiak az elmúlt pénteken. Az idei év ünneplése azért is különleges volt a község lakói számára, mert itt áldották meg Bács megye kenyerét is, amelyhez a búza hatvan településről érkezett.

Ezt ne hagyja ki! Tarlós István: Gyurcsányék kijelentései az ötvenes éveket idézik

Ebben az évben augusztus 20-án nemcsak a magyar államalapítást ünnepelték a kisszállásiak, hanem szeretett községük fennállásának 150. évfordulóját is. A mai Kisszállás területén talált ásatási leletek szerint már az őskorból is maradtak vissza emberi élőhelyre utaló leletek. A honfoglalás után több falu alakult a mai település környékén, Kisszállás neve a település okleveleiben először 1561-ben fordult elő, az első térképek is a 18. század végén készültek, amelyeken a mai települést még pusztaként említették. 1871-ben jött létre a község három település, Máda, Ivánka és Kis-szállás egyesülésével.

A település történelme során a földesurak gyakran váltották egymást a gyakori földadományozás miatt, biztos forrásból tudható az is, hogy Hunyadi Mátyás fia Corvin János is a település földesura volt egykoron. A falu a jelenlegi formájában 1945-ben alakult ki a belmajori területekből.

– Kisszállás történelmi múltja bizonyítja, hogy az itt élő emberek mindig is tettek közösségük fennmaradásának, fejlődésének érdekében. Közös feladatunk, hogy Kisszállás nem csupán a múlt és a jelen, hanem a jövő települése is legyen. 2019 óta együtt dolgozunk azon, hogy elődeink munkájához méltóan, megőrizve kulturális örökségünket dinamikusan fejlődjünk, tovább öregbítve községünk hírnevét – mondta köszöntőjében Rozsnyai Attila polgármester, aki szerint az eddig elért sikereket elsősorban a településen megvalósult összefogásnak és a pályázati forrásoknak köszönhetik.

– Az elmúlt esztendők alatt számos fejlesztés valósulhatott meg, elkészült a főutca útburkolata, az óvoda és a polgármesteri hivatal új tetőt kapott, továbbá a polgárőrség épületét is felújították. Folyamatban van az általános iskola ablakainak cseréje, a minibölcsőde kialakítása, és a belvízelvezetés korszerűsítése. Továbbá lakossági, vállalkozói és önkormányzati összefogással elkezdődött a kültéri biztonsági kamerarendszer telepítése. Reményeink szerint hamarosan elkezdődik a művelődési ház tetőszerkezetének a cseréje, a temető térkövezése, illetve a korszerű orvosi eszközök beszerzése. Elbírálás alatt van továbbá a művelődési ház és a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésére beadott pályázat is – foglalta össze a már megvalósult és a tervezett fejlesztéseket a polgármester.

A megyei önkormányzat 2019-ben indította el hagyományteremtő szándékkal a Bács- Kiskun Megye Kenyere programot.

Akkor a kerekegyházi arató fesztiválon készítették el először, idén már hatvan település küldött hozzá búzát, amely a most 150 éves fennállást ünneplő Kisszálláson a közösségi és a magyar összetartásnak egyik jelképe is egyben – mondta Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke Kisszálláson, aki köszöntőjében kiemelte, hogy őriznünk kell hitünket, a családjainkat a Duna-Tisza közén is, ez is a magyar államalapítás ünnepének üzenete. A megye kenyerét, Bolvári János plébános áldotta meg.

Kisszálláson szép hagyomány, hogy minden évben az államalapítás ünnepén köszöntik a település elmúlt év újszülöttjeit és a szüleiket, akik virágot, bort és egy emléklapot kaptak ajándékba a polgármestertől. A nap további részében zenés programokkal és tűzijátékkal ünnepelték a község születésnapját a kisszállásiak.