Hatvan helyszínen ötszáz facsemetét ültetnek el a következő hetekben

Több mint ötven sárga lepényfát – népies nevén krisztustövist – ültettek el kedden Kecskeméten, a Sport utcában, az elkövetkező hetekben pedig további helyszínek következnek és pótolják a kivágott fákat is.

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (KVÜ) munkatársai – Győri András főkertész szakmai koordinációjával – a következő hetekben 500 különböző fajtájú facsemetét ültetnek el városszerte, mintegy 60 helyszínen. A KVÜ ezzel a munkával egyrészt a korábbi évek kiszáradt fatelepítéseit cseréli, másrészt a fakivágási engedély határozatokban előírt fapótlásokat teljesíti.

Kedden délelőtt az Izsáki útba torkolló Sport utcában kezdték a munkát. Itt még japán akácok vannak, de nagy többségük beteg és öreg, ezért idővel szükség lesz a leváltásukra.

– Természetesen nem most vágják ki őket, hanem amikor a most elültetett két-három éves lepényfa-csemeték megnőttek, megerősödtek – tudtuk meg Ormándiné Kruzslicz Zsuzsannától, a cég parkfenntartási csoportvezetőjétől. Hozzátette, a krisztustövis a városi körülményeket és a szárazságot jól tűrő fajta, úgyhogy kiválóan alkalmas a belvárosi területekre. A KVÜ az ültetéstől számítva öt évig locsolja a csemetéket, tavasztól őszig heti rendszerességgel fog körbejárni a locsolóautó, emellett a szakemberek rendben tartják a törzs körüli tányérokat és gondoskodnak a növényvédelemről is.

A telepítéseket alapos előkészítési munka előzte meg, hiszen sok szempontot kellett figyelembe venni. Így például a gödrök kiásása előtt ellenőrizni kellett a közmű vezetékek biztonságos távolságát, a talaj minőségét. Mindenhova a helyszíni adottságoknak megfelelő fafajtákat választottak, így többségében különböző juharfajták, gyertyán, éger, kőris, hárs lesz kiültetve, de különlegesebb, dekoratív fajták, mint a díszalma, díszkörte, díszcseresznye, páfrányfenyő és tulipánfa is díszíti majd a kecskeméti közterületeket.

A Sport utcai ültetésen jelen volt dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is, aki beszélt a szeptemberben indított önkormányzati kezdeményezésről, melynek keretében hat mobil öntözőtartályt helyeztek ki a város különböző pontjain, kérve a lakosság segítségét a közelmúltban elültetett csemeték locsolásában.

– A program bevált, örömmel fogadták a lakók és használják a kis fák öntözésére, ebben jövőre is számítunk a segítségükre, különösen a nyári hőségben nagy szükség van rá

– hangsúlyozta az alpolgármester.

Az engedéllyel kivágott fákat is pótolják

A faültetés szinte minden városrészt érint kisebb-nagyobb mértékben. A tervek szerint pótolnak csemetéket a Petőfivárosban, a Belvárosban, a Hunyadivárosban is. A Széchenyiváros különböző pontjaira összesen mintegy 80 darab fát ültetnek el. Az Árpádvárosban egyebek mellett az Aomori parkban japán díszcseresznyék pótlását kell elvégezni. A Szolnoki úti járda mellett pedig mintegy 25 darab díszkörte fa pompázik majd. Kadafalván a Mókus utcai buszfordulónál, Homokbányán pedig több helyen, például a Téglás utcában lesznek ültetések. A korábban engedéllyel kivágott fák pótlása is megtörténik a következő hetekben. Ez a munka is több városrészt érint. A Széchenyivárosban például több mint 100 fát ültetnek el a KVÜ munkatársai.