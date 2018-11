Hatvan éve adták át a bácsalmási mentőállomást

Az Országos Mentőszolgálat 70., a bácsalmási mentőállomás működésének 60. évfordulójára emlékeztek ünnepi állománygyűlésükön a bácsalmási mentősök a városi művelődési házban. Az ünnepségen ketten regionális igazgatói dicséretben részesültek, valamint az aktív és nyugállományú mentődolgozók közül többen is elismerésben részesültek. Az évforduló alkalmából mentéstechnikai kiállítás nyílt és emléktáblát avattak a mentőállomás falán.

Bács-Kiskun megyében a szervezett életmentés kezdeti formái a 19. század végére tehetőek, amikor a tűzoltóság keretein belül látták el ezt a feladatot az akkori kezdetleges járművek és eszközök segítségével. Igazi nagy változás hetven évvel ezelőtt volt, amikor a korábbi mentőegyesületek államosításával megalakult az Országos Mentőszolgálat, amely 1948. május 10-én kezdte meg működését.

Bácsalmáson tíz évvel később, 1958. november 14-től az akkori rendelőintézet Rákóczi utcai épületében kezdte meg működését a mentőállomás. Kezdetben egy 24 órás szolgálatot teljesítő mentőgépkocsival teljesítettek szolgálatot. Az akkori mentőállomás egyetlen szobából, kétállásos garázsból és egy szolgálati lakásból állt.

A kezdetektől egészen a 2000-es évek végéig a mentést és betegszállítást az Országos Mentőszolgálat végezte. A megnövekedett feladatszámok miatt a mentőállomás gépkocsiparkja 1981-re már ötre emelkedett. Még ebben az évben épült meg az új mentőállomás, ahol jelenleg is működik.

A betegszállítás leválasztását követően újraszervezték a biztonságos mentéshez szükséges kapacitást. Napi 24 órában és egy hétköznap nappal szolgálatot teljesítő mentőegységgel biztosítják a lakosság ellátását, a megnövekedett betegforgalom miatt azonban már a hétvégéken is kettő mentőegység áll rendelkezésre a mentőállomáson. – Az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül a mentőszolgálat, európai uniós és hazai állami forrásból rövidesen teljesen megújul a gépkocsi- és mentéstechnikai eszközpark, az újonnan átadott állomásokon felül korszerűsödött jó néhány állomás, köztük a bácsalmási is. Emellett kiemelt szerepet kapott a mentődolgozók munkakörülményeinek színvonalának megtartása, folyamatos fejlesztése is. Az idei évtől egyedi gyártású, emblematikus, világszínvonalú munkaruhában teljesíthetnek szolgálatot – hangoztatta a bácsalmási ünnepi állománygyűlésen dr. Zentay Attila, az OMSZ dél-magyarországi régiós igazgatója.

Az ünnepi rendezvény helyszínén, a művelődési ház aulájában mentéstechnikai és történeti kiállítás nyílt, amely egy hétig lesz látható. Az ünnepség zárásaként a bácsalmási mentőállomás falán a kettős évfordulóra emlékeztető márványtáblát leplezték le.

Igazgatói dicséretben részesültek

Az évfordulós ünnepségen regionális igazgatói dicséretben részesült Binszki Attila és Sinka József mentőápolók. Rajtuk kívül elismerést kapott a nyugalmazott mentődolgozók közül: Engi János, Gyetvai Gábor, Molnár István, Molnár Péter, Nagy Lajos, Nuszpl József, Rapcsák Józsefné, Torma Sándor, Varga Gábor, Veprik Ferenc, valamint Vitner Antal. Az aktív állományú mentődolgozók közül elismerést vehetett át: Binszki Attila, Horváth Zoltán, Kapás Zoltán, Mátyus Gyula, Sárközi Ottó, Szabó Zoltán és Vicsek János.

