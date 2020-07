Hátrányos helyzetű fiataloknak szerveznek nyári tábort a héten

Hétfőn újra elindultak a Csomópont Kalocsán program foglalkozásai. A napközis táborba hátrányos helyzetű, főként roma fiatalokat várnak.

Beváltotta ígéretét a Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat, amelynek képviselői az uniós forrásból finanszírozott, januárban zárult Csomópont Kalocsán (CsóKa) program záróeseményén közölték: újra elindítják a foglalkozásokat, amilyen gyorsan csak lehetséges. A projekt célja a hátrányos helyzetű, főleg roma fiatalok felzárkóztatása – ennek szellemében éledt újjá hétfőtől a tábornak otthont adó Petőfi utcai rendezvény- és sportcentrum, jelentette be a programot lebonyolító karitatív szervezet. – Örömünkre szolgál, hogy újraindíthatjuk a CsóKa programot. Ez egy kétéves uniós projekt volt, amit januárban zártunk le. A Petőfi Sándor utcai sportcentrumban egy közösségi teret működtettünk, aminek hátránykompenzációs közösségfejlesztés volt a lényege. Több szolgáltatást biztosítottunk: zömében prevenciós és szabadidős programokat. Ennek az újraindítása történik most meg – válaszolta szerkesztőségünk érdeklődésére Sánta Csilla, a Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat szakmai vezetője.

– Hétfőtől péntekig, délelőtt tíztől délután négy óráig tart a tábor, ami teljes ellátást biztosít. Próbáltunk színes programokat összeállítani: lesznek benne sportfoglalkozások, kirándulások, és egy olyan nap, amikor elmegyünk Budapestre. Szeretnénk vízi programokat is beiktatni, valamint a tavalyi év nagy sikerű művészetterápiás foglalkozásait is megismételjük, Kunhegyesi Ferenccel – emelte ki.

A fiatalok a Prima Primissima díjas kiskőrösi festőművész előadásain felül kézműves-foglalkozásokon vehetnek részt, sportolhatnak: floorball, evezés és más csapatjátékok formájában. Viszik őket a Szelidi-tó strandjára, zenés-táncos programokra, illetve Budapestre, a Szépművészeti Múzeum Ókori Egyiptom kiállítására. Ez utóbbi kirándulást a szakmai vezető szerint azért iktatták be, mert a digitális munkarendben náluk tanuló mintegy 15–20 gyereknek mindenképpen szerettek volna a tananyaggal összefüggő élményt adni. Mint mondta: olyan helyzetben lévő fiatalokról van szó, akik számára Budapest elérhetetlen célpont, ezért városnézésre mennek velük, majd meglátogatják az említett kiállítást is.

Sánta Csilla elmondta: bár főleg szabadidős programokról van szó, egyfajta tehetségfigyelés is zajlik, hiszen a tanulássegítésre ugyanúgy fókuszálnak, a programba bevont szakemberekkel, pedagógusokkal karöltve. Hozzátette: a koronavírus-járvány alatt az ő szervezésükben valósult meg kiscsoportos oktatás a Roma Közösségi Házban, és ezek a nagyobb figyelmet kapott fiatalok elég jó eredménnyel zárták az évet. A sikeren felbuzdulva még inkább hajlanak arra a régóta dédelgetett tervre, hogy a Gandhi Gimnázium, hazánk és Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, Pécsett, felkészítői legyenek, mivel ez tényleg kitörési pont lehet a pártfogolt gyerekeknek.

A szakmai vezető hangsúlyozta: az Art Éra Alapítvány támogatásával és a Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat szervezésében zajló ötnapos CsóKa Napközis Tábort a tavalyi tapasztalatok alapján létszámkorlátmentessé tették, magyarán mindenkit beengednek a foglalkozásaikra, aki szeretne azokon részt venni. Ez alól csak az előre leszervezett budapesti út kivétel, fűzte hozzá.