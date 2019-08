Hatósági felülvizsgálatok kezdődhetnek a Zrínyiben, biztonságos-e az épület

A jelenlegi helyzet miatt a Kecskeméti Tankerületi Központ munka-, tűz-, villám- és érintésvédelmi felülvizsgálatot fog kérni a Zrínyi Iskolában – jelentette be a csütörtöki, időnként igencsak feszült hangulatú, de békés véget érő sajtónyilvános szülői értekezleten Zsámboki Anna tankerületi igazgató.

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus közepén leszakadt a vakolat a kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola külső oldalán, omlásveszély miatt elkerítették az érintett szakaszt, ahol egyébként az iskola egyik oldalbejárata is található. Úgy tűnik, ez volt az utolsó csepp a pohárban sok szülőnél: az iskola lehangoló állapota miatt felháborodásuknak hangot is adtak a közösségi oldalon, majd egy főtéri tüntetés szervezésébe kezdtek szombatra (eddig közel hetvenen jelezték részvételüket).

Csütörtök délután 5 órára aztán sajtónyilvános szülői értekezlet hívott össze Tóth Lászlóné, a hét belvárosi általános iskola intézményvezetője. Ezen huszonöt szülő mellett részt vett Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerület igazgatója, Király József, a városrendezési és városüzemeltetési bizottság elnöke (egyben a Szövetség a Hírös Városért Egyesület képviselőjelöltje), Ladics Mónika , az önkormányzat humánszolgáltatási irodájának vezetője, valamint Nagy Gábor, a százszázalékban önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója.

Eleinte békésen csordogált az esemény. Tóth Lászlóné elmondta, hogy a tankerület elrendelte a homlokzati vakolat átvizsgálását, a mozgó vakolatdarabok leverését, ezt emelőkosárral már elkezdték a Bajcsy-Zsilinszky utcai fronton. Ezt a munkát elvégzik pénteken a Katona József téri szakaszon is. Nagy Gábor hozzátette: minderre nyilván óvintézkedésből van szükség, és kifejtette, hogy a vakolatomlás legvalószínűbb oka a függőleges ereszcsatornák elöregedése és kivitelezése. Nagy Gábor részletesen beszélt arról a pályázatról is, amelyen a város 200 millió forintot nyert energetikai felújításra, mellé az önkormányzat 327 millió forint önerőt tesz. 220 nyílászárót lehet majd kicserélni, és tudják hőszigetelni a padlásfödémet, és az udvari homlokzatot is. Az utcai homlokzat azonban más tészta, ezen a helyi védettség miatt nem lehet utólagos hőszigetelést végezni. Később egy szülői kérdésre válaszolva Nagy Gábor elmondta: az újonnan kiírt kivitelezési közbeszerzési eljárás még idén befejeződhet, és jövő év elején, azaz télen kezdődhetnek is a munkálatok. Ez a bejelentés nem aratott nagy tetszést a szülők körében, de Tóth Lászlóné elmondta, törekedni fognak a tanítás zavartalanságának biztosítására, és azt is hozzátette, a Béke téri iskolában is folyamatos tanítás mellett zajlott az energetikai felújítás.

Nagy Gábortól azt is megtudhatták a szülők, hogy az önkormányzat biztosít forrást néhány mosdó rendbetételére, és hogy a lefolyók dugulása miatt ne törjenek fel szagok (a csövekben a szakemberek sok nagyobb és nem odavaló tárgyat találtak, így ecsetet, csokipapírt vagy komplett uzsonnászacskót, tisztasági csomagot is).

Zsámboki Anna arról beszélt, hogy a tankerület két és fél éve vagyonkezelője 132 iskolai épületnek, alapvetően üzemeltetési-működtetési feladatokat látnak el, központi költségvetési forrásból. A Klebelsberg Központ belső pályázatán próbáltak pénzt szerezni a Zrínyire, sikertelenül.

– A fedezet folyamatos karbantartási munkálatokat tud biztosítani, nagyobb lélegzetű teljeskörű felújításra csak pályázat útján tudunk forrást szerezni – mondta a tankerületi igazgató. Azt is elmondta, hogy amióta a tankerület a vagyonkezelő, azóta 25 tanteremből 10-et felújítottak, parkettát cseréltek, kifestettek, emellett kisebb karbantartási, villanyszerelési munkálatok voltak.

Zsámboki Anna arról is beszélt, hogy jelezte már a Klebelsberg Központnak: mivel a vakolat leverése után újabb problémák is előjöhetnek, további forrásokra lesz várhatóan szükségük.

– Az elmúlt évben, amikor láttuk, hogy mik kerülnek be az energetikai felújításba, jelzéssel éltem az államtitkárság és a Klebelsberg Központ felé, hogy szükség lenne a teljeskörű felújításra, sajnos a megvalósításra nem került sor – folytatta Zsámboki Anna, kijelentve: nagyon fontos számukra, hogy minden gyerek és pedagógus nyugodt körülmények között legyen, minden tőlük telhetőt megtesznek.

Király József megjegyezte: kicsit furcsán érzi magát, hogy beültették középre, ő szívesebben foglalna helyet a szülők között, és emellett hiányolta az értekezletről dr. Zombor Gábor korábbi és Szemereyné Pataki Klaudia jelenlegi polgármestert, a kormánypárti politikusokat.

– Óriási probléma, hogy nincs gazdája az épületnek. Akárhányszor felszólaltam, mindig elmondtam, egy állami vízfej nem jó gazda – jelentette ki, aki szerint a folyamatos karbantartás hiánya – így az, hogy az ereszek nincsenek kitisztítva – hatványozottan jelentkezhet egy ilyen korú épületnél. Szerinte ha már az állam elvette az önkormányzatoktól az iskolák fenntartását, működtetését, akkor oldja is meg a feladatot.

Elégedetlenek voltak a szülők: miért kellett eddig várni?

A jelenlévő szülőket egyáltalán nem győzték meg az elhangzottak. Sorjáztak a kérdések: egyáltalán alkalmas-e az iskola épülete a tanításra, tudja-e ezt valaki garantálni, írásba adni, és van-e valamilyen B-terv, ha nem alkalmas? Ki fogja vállalni a felelősséget, ha egy gyerek fejére ráesik a vakolat? Sokan szóvá tették azt is, miért kellett eddig várni, hiszen már nagyon régóta rossz állapotban van az iskola, amit folyamatosan jeleztek is a szülők – de csak ígéretek voltak a felújításra, miközben nem történt semmi. Miért van az, hogy más iskolák megszépültek, csak a Zrínyi nem? Miért kell csak a pályázatokra várni? – ezek a kérdések is sokszor visszatértek.

Mások arról beszéltek, hogy a tulajdonosnak, azaz az önkormányzatnak kötelessége a jó állapotot biztosítania.

– Megpróbálok válaszolni, bár nem feltétlen az én tisztem – szólalt fel Nagy Gábor, amikor már sokadszor vetették fel a szülők, elkezdődhet-e egyáltalán az oktatás az iskolában. Egyre feszültebb lett a hangulat, ekkor állt fel a Városfejlesztési Kft. építészmérnök végzettségű ügyvezetője és próbálta a szülőket megnyugtatni: ha a tankerület által megrendelt vakolatvizsgálatot rendesen elvégzik a szakemberek, akkor a törmelékek leesése jelentette veszély megszűnik, az épület használható lesz – de legalábbis nem lesz rosszabb állapotú, mint az elmúlt tanévben. Zsámboki Anna elmondta, a tankerület felelőssége lesz, hogy a mostani átvizsgálás után folyamatosan ellenőrizzék a vakolatot, rendben van-e.

– Úgy érzem, megint csak egymásra mutogatás, labdapasszolgatás folyik. Nyolc éve nem csináltak semmit, miközben a szülők sok önkéntes munkát végeztek. Ezek nekem nem válaszok, itt senki nem vállalja a felelősséget – szólalt fel egy édesanya. Végül egy édesapa hozta az előremutató javaslatot: kérjenek rendkívüli ellenőrzést a szakhatóságoktól, ami megnyugtatóan tisztázhatja, biztonságos-e az iskola vagy sem. Még ment egy darabig a vita, végül Zsámboki Anna kijelentette: “jelen helyzetre tekintettel” munka-, tűz-, villám- és érintésvédelmi felülvizsgálatot fognak kérni, megújítják ezeket az engedélyeket.

Ezután lecsillapodtak a kedélyek, a bejelentéssel szemmel láthatólag elégedettek voltak a szülők is. Már csak Kirély József fűzött annyit hozzá, hogy szerinte a gazdag vállalkozók igazán hozzájárulhatnának a Zrínyihez hasonló iskolák felújításához.