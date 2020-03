Határozatlan időre bezár az uszoda Kalocsán

A Városi Uszodát üzemeltető cég közösségi oldalán pénteken jelentette be, hogy a koronavírus-fertőzés elkerülése végett, előre hozzák a rendszeres tavaszi karbantartási időszakot, ezzel bezárva a létesítményt.

Mint írták: a zárvatartás ideje minimum két hét, amely a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos rendelkezéseknek megfelelően kitolódhat. Érzékenyen érintik a rendelkezések a többi, helyben űzött sportágat is: a Kalocsai Sport Egyesület szombaton kiadott közleményében jelezte, hogy határozatlan időre felfüggesztik, illetve törlik az összes sporteseményt, beleértve az egyéni rendezésű versenyeket és az edzéseket is. Jenei Tibor elnök azt is kérte a hirdetményben, hogy a sportemberek kerüljék a közösségben való részvételt és várják ki a veszélyhelyzet végét, mielőtt újra hódolnának szeretett sportáguknak.