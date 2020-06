Határjárás a békediktátum centenáriumán

A trianoni évfordulót követő napokban a kiskunhalasi Pásztortűz Egyesület tagjai bejárták az egykori kiskunhalasi határhoz tartozó pusztarészek két világháború között emelt emlékműveit.

A túra résztvevői az első világháború hőseire és az egykori tanyavilág lakosaira emlékeztek. A határjárók felidézték a trianoni békediktátum igazságtalanságát is. Végső István, a Pásztortűz Egyesület elnökének vezetésével járták körbe az egykori tanyai iskolákat, a rendezett környezetben található szobrokat, kereszteket.

Először az Alsóbalotai kőkereszthez (1927/28) zarándokoltak, ami Balotaszállás központjában található. „A hazáért 1914-1918” feliratú emléktáblán 25 balotai hősi halott neve szerepel. Utána a futóhomokra épült Felsőbalotai hősi emlékműnél (1935) rótták le tiszteletüket. A „Csak sast nemzenek a sasok” feliratú emlékhelyen húsz balotaszállási férfi neve van felvésve.

Meglátogatták az Alsó­zsanai kőkeresztet (1926) is, amelyen „Isten dicsőségére Zsana pusztán…” feliratú tábla hirdeti a keresztény hívek elkötelezettségét, hogy nem feledik az első világháborús halottaikat. Az emlékezők ellátogattak a Felsőzsanai kőkereszthez (1927) is. Legutoljára Tajóra mentek az egyesület tagjai, ahol a sűrűtajói homokvilágban az Országzászló emlékműnél (1939) a „Hazáért” felirat alatt 21, az első világégésben elesett katona neve olvasható. Ide – utólag – hat második világháborúban elhunyt nevét is felvésték. A Pásztortűz Egyesület tagjai az egykori halasi puszta régi emlékhelyeinél közös ima után elhelyezték a mécseseket és az emlékezés virágait.