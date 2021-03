Hatalmasat küzdött a vírussal Bihal Roland és édesapja

„Borzasztó kemény volt, ennyire még sosem voltam beteg” – a Kecskemétről indult énekest, Bihal Rolandot nagyon megviselte a koronavírus, kétszer is kórházba került, jelenleg pedig a Covid utóhatásaival küzd. A baon.hu-nak részletesen beszélt betegségéről, és arról is, hogyan élte meg az egészet lelkileg.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék az államcsőd ellenére adtak milliárdokat Bige Lászlónak

A Kecskeméthez máig sok szállal kötődő, jelenleg Budapesten élő 33 éves énekes, Bihal Roland – a PartYssimo zenekar tagja – már a kezdettől komolyan vette a koronavírust. Mint elmondta, lassan egy éve home office-ban dolgozik informatikai területen, ha pedig elhagyja lakását, mindig hordja a maszkot, kerüli a másokkal való fizikai érintkezést, és minden vásárlás után kézfertőtlenítőt használ.

A vírus sajnos azonban, minden elővigyázatossága ellenére, nemrég őt is megfertőzte.

– Elég váratlanul ért a dolog. Február 9-én este hirtelen erősen elkezdtem köhögni és belázasodni, ami másnap délután már 40 fokos lázig emelkedett. Elképesztően gyenge voltam, alig kaptam levegőt, remegtem, elájultam, és hiába szedtem az egyik legnépszerűbb lázcsillapítót, nem segített. Felhívtuk a háziorvosomat és azt javasolta, hogy értesítsük a mentőket a tünetek miatt.

A gyorsteszt pozitív lett, bevittek Budapesten az Uzsoki Utcai Kórházba.

Kaptam infúziót és vénásan nagy mennyiségű lázcsillapítót, emellett vér- és tüdő­vizsgálatot is végeztek. Mivel a tüdőm nem omlott össze, így csak egy éjszakát töltöttem az elkülönítőben. Már akkor azt mondták, hogy alig van szabad ágy és azt is olyanoknak tartják fenn, akik lélegeztetőgépre kerülnek – idézte fel Roland.

Elkezdte otthon az antibiotikumos kezelést, ám a láz nem akart elmúlni, a tünetek egyre erősebbek lettek, a gyógyszer pedig elfogyott. Kapott egy másik antibiotikumot, ami kevésbé használt, így február 28-án ismét bevitték a mentők az állapota miatt. A tesztek alapján még mindig pozitív volt. Másnap hazaengedték egy harmadik antibiotikummal.

– Március 11-én végre lett egy negatív tesztem és az antibiotikum is elfogyott, gondoltam, jól jönne egy CT-vizsgálat, hiszen még mindig erősen köhögtem. Abból kiderült, hogy jól gyógyul a tüdő­gyulladásom, amin igazán meglepődtem, mert azt senki sem említette, hogy volt – mondta az énekes.

Bihal Roland őszintén bevallja, a Covid lelkileg is nagyon megviselte, főleg, hogy szülei is lebetegedtek.

– Borzasztó kemény volt. Ennyire sosem voltam még beteg, és nem viccelek, de tényleg csináltattam végrendeletet, olyan szintre jutottam. A legrosszabb, hogy édesanyám, édesapám is elkapta, akik veszélyeztetett korban vannak, komoly alapbetegségekkel. Apu sajnos egy hétig mély ­altatásban volt lélegeztetőgépen, és újra is kellett éleszteni. Szerintem ez az egész bárkit a földbe döngöl érzelmileg, szóval ez sem sokat segített a felépülésben. Apu múlt héten, egy hónap után végre elhagyhatta a kórházat, ami elképesztően nagy csoda volt. Még jó pár hónap kell, hogy rendbe jöjjön, de mindenki azon van, hogy ezt felgyorsítsuk. Ahogy megtudtam, hogy hazajöhet, egyből autóba pattantam és Kecskemétre utaztam, hogy az ápolásban segíthessek. Nem árulok el titkot azzal, hogy volt rendesen sírás.

Nagyon sokan imádkoztak érte a családon kívül is, ezért hálásak vagyunk és köszönjük, mert úgy tűnik, sokat segített

– mesélte az énekes.

Roland most poszt-Covid-tünetektől szenved. Asztmás lévén a betegség nagyon nem tett jót a tüdejének, még mindig köhög és fizikálisan gyenge.

– Sokszor elfelejtek dolgokat, amiket megcsináltam, és újra megismétlem. Nehezebben kommunikálok, mint korábban. A gyengeség miatt lassabban haladok mindennel, főleg mivel hajlamos vagyok túlvállalni magam. Az éneklést is egy időre pihentetnem kell, ami megőrjít, mivel szerves része volt a mindennapjaimnak. A PartYssimóval is rengeteg lekötött koncertünk, esküvőnk van, már csak a nyitásra várunk. Tavaly egy másik zenekarhoz, az EverFlash-hez is csatlakoztam, náluk az új dalok stúdióban való feléneklésével kellene haladnom – részletezte az énekes, hogy Covid ide vagy oda, rengeteg terve van a közeljövőre is. Az orvosok azt tanácsolták, hogy ne terhelje túl magát se testileg, se szellemileg. Roli egy mosoly kíséretében megjegyzi: ezt a visszafogottságot kicsit nehéz lesz betartania, de azért igyekezni fog.