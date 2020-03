Jelenleg hat személy van házi karanténban Kiskunhalason, az ő ellátásuk és felügyeletük biztosított és megoldott, mindannyian jól vannak – jelentette be Fülöp Róbert polgármester. A városházán, kedden kora este tartott sajtótájékoztatón a település vezetője vázolta a koronavírus járvány okozta jelenlegi helyzetet és az eddig meghozott rendkívüli intézkedéseket, valamint videó üzenetében szólt a kiskunhalasiakhoz is.

A koronavírus járvány miatt a kormány által kihirdetett legfontosabb rendelkezések végrehajtásában különösen fontos szerep hárul a kiskunhalasi önkormányzatra. Ezért megfontolt, de határozott helyi intézkedéseket kellett hozni, ami fontos a kiskunhalasiak védelme érdekében. A naponta meghozott helyi rendelkezések a polgármester közösségi oldalára is kikerülnek, ahol mindenki közvetlen is figyelemmel kísérheti azokat.

– Orbán Viktor miniszterelnök március 13-ai bejelentését követően azonnal megkezdődött a városházi közvetlen munkatársakkal és a szakmai ágak vezetőivel a feladatok kidolgozása, a percről-percre változó helyzetnek megfelelően – mondta Fülöp Róbert, aki tájékoztatója elején minden kiskunhalasi állampolgárnak köszönetet mondott, aki higgadtan és kellő türelemmel kezelte az elmúlt napok eseményeit. Külön is köszönetet mondott azoknak, akik egészségügyi, rendészeti, szociális vagy bármely egyéb téren a frontvonalban harcolnak a koronavírus elleni védekezésben.

A polgármester kiemelte, hogy folyamatos kapcsolatban van a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház vezetésével, beszámolt arról, hogy a kórháztól kapott adatok szerint eddig egy Kiskunhalason megvizsgált beteg esetében sem diagnosztizáltak fertőzöttséget. – Jelenleg hat személy van házi karanténban. Az ő ellátásuk és felügyeletük biztosított és megoldott, mindannyian jól vannak – közölte.

A jelenlegi információi szerint eddig hat kiskunhalasi személy került önkéntes házi karanténba. Őket szociális munkatársak segítik, amennyiben ezt kérik, valamint a hatályos eljárásrend szerint őket a rendőrség munkatársai felkeresik, ellenőrzik. Az eddig meghozott döntések és intézkedések között sorolta, hogy látogatási tilalmat rendelt el a Nyúl utcai idősek otthonában, határozatlan időre bezáratta a Thorma János Múzeumot, a Csipkeházat, a Közösségek Házát és a Martonosi Pál Városi Könyvtárat. Ugyanígy elrendelte a Kiskunhalasi Gyógyfürdő és a Szilády Áron utcai idősek klubjának bezárását is. A Bundzsák Dezső Sportközpontban megtiltotta a sportesemények, edzések megtartását, kizárólag egyéni edzést engedélyezett. Fülöp Róbert külön kérte, hogy a kültéri fitnesz parkokat és játszótereket se látogassa senki, mert fokozott a veszélye annak, hogy kisebb csoportok alakulnak ki. A tiltó rendelkezéssel a vírus terjedésének visszaszorítását reméli a város vezetése. Ezek lezárására kedden utasította a Halasi Városgazda Zrt-t.

Felszólította a helyi buszközlekedést végző vállalkozót a járművek rendszeres fertőtlenítésére, aki együttműködéséről biztosította a polgármestert. A külterületen élők biztonsága érdekében a polgármester utasította a városrendészetet, így a mezőőrséget és a közterület-felügyeletet is, valamint a Tanyagondnoki Szolgálatot a megerősített feladatellátásra.

Elrendelte az összes óvodai és bölcsődei intézmény működésének a korlátozását a gyermekek és családok megóvása érdekében. Ez annyit jelent, hogy csak azoknak a családoknak a gyermekeit tudják fogadni, ahol mindkét szülő, az egészségügyben, a szociális ágazatban, vagy a rendészet területén dolgozik, és ezt igazolják, valamint, ha semmilyen módon nem tudják megoldani a gyermekük felügyeletét.

Fülöp Róbert elmondta, hogy az otthon maradó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás és általános, valamint középiskolás gyerekek, valamint a mai döntése értelmében a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára az ebédet továbbra is biztosítja az önkormányzat. Az érintett családok az igényüket telefonon a 77-es körzet 523-165-ös számon jelezhetik Túriné Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető számára hétköznapokon 9 és 12 óra között. Az ebédet a Kuruc vitézek terén tudják átvenni, ahol kötelező betartani az étel kiosztását segítő kollégák minden egyes utasítását – hívta fel a figyelmet. Hozzátette: a speciális étkezési igényeket sem a szolgáltatást végző intézményben, sem azon kívül határozatlan ideig nem tudják biztosítani.

A polgármester külön is felszólította a 70 év felettieket, hogy tartózkodjanak az otthonaikban, amennyiben semmilyen segítőjük nincs, akkor jelezzék ezt a városháza munkatársainak a 77-es körzet 523-160-as és az 523-165-ös telefonszámon. Bevásárlásban, gyógyszerügyintézésben és az ebédellátás megszervezésében tud segítséget nyújtani az önkormányzat – tette hozzá

Köszönetet mondott a helyi vállalkozásoknak és az önkormányzat főzőkonyhájának, hogy biztosítanak megrendelhető, házhoz szállítható menüt.

Kiemelte: valamennyi ügyfélszolgálat, így a Polgármesteri Hivatal is zárva tart, kizárólag telefonos ügyintézést engedélyezett. Rendelkezett arról is, hogy házasságkötéskor az anyakönyvvezető, a házasulandó pár és a tanúk mellett kizárólag a szülők és az eseményt megörökítő fotós vagy videós tartózkodhat a házasságkötő teremben.

A piacon újabb rendelkezésig egyelőre biztosított a nyitva tartás, a piac szervezőinek azonban kötelező érvényű ajánlást fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy a csarnokban kizárólag olyan árus lehet, akinek nem megoldható más formában a termék tárolása, mert például hűtő kell neki. – A piactér szabadtéren van, de ettől függetlenül minden árus és vásárló köteles arra figyelni, hogy kellő távolságot tartsanak egymástól. Ezt rendészeti kollégák is felügyelni fogják, mindenki köteles betartani utasításaikat – hívta fel a figyelmet a város vezetője.

– Hálás vagyok valamennyi, felelősségteljesen gondolkozó kiskunhalasi polgártársamnak, akik igyekeznek önkéntes munkára jelentkezni és köszönet jár mindenkinek, akik betartják a rendelkezéseket – mondta a polgármester, aki arról is rendelkezett, hogy városszerte kint hagyják a nemzeti színű lobogókat és a város zászlóit, hogy ezzel is az egymás iránti felelősségérzetre és az összetartozás fontosságára hívják fel a halasiak figyelmét.

Fülöp Róbert polgármester tájékoztatója végén röviden kitért a városban, a Szegedi úton, a helyi büntetés-végrehajtási intézet területén épülő mobil konténerkórházra is. – Azt gondolom, hogy egy olyan beruházásról beszélünk, amely sem az építkezés, sem pedig a működés során nem veszélyezteti a kiskunhalasi állampolgárokat, azonban számtalan honfitársunk életének megmentésében vállal majd kulcsszerepet – fejtette ki.

A polgármester újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy takarékos működésre utasította az önkormányzat intézményeit, a koronavírus járvány okozta vészhelyzet miatt várhatóan ki kell majd igazítani Kiskunhalas költségvetését is. Ezért az önkormányzati fejlesztéseket leállították, azonban bízik abban, hogy a pályázati forrásból megvalósuló beruházásokat nem fogja érinteni a válság.