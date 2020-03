Hasznos tanácsokat osztott meg a halasi kórház főigazgatója

Dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója Bányai Gábor országgyűlési képviselő felkérésére a politikus, valamint az intézmény hivatalos Facebook-oldalán videóüzenetben arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a halasi kórház lett kijelölve Bács-Kiskun megye koronavírus gyanús eseteinek elkülönítésére és szükség esetén a betegek kezelésére.

A 14 és 18 év közötti fiatalokat, valamint a felnőttek tudják fogadni, míg a 14 év alatti gyermekek számára a Békés Megyei Központi Kórház fertőző osztálya lett kijelölve.

A főigazgató emellett a videóüzenetben a járvány elkerülését szolgáló hasznos tanácsokat is ad. Felhívja a figyelmet többek között arra, hogy a fertőzött területekről hazaérkező honfitársak jelentkezzenek be a Nemzeti Népegészségügyi Központ zöld számán. Amennyiben nem járnak sikerrel, kérjék a területi polgármester segítségét. Az idős emberek védelmét is hangsúlyozta dr. Szepesvári Szabolcs, azt tanácsolja például, hogy a gyerekek – mivel tünetmentesen is fertőzhetnek – ne látogassák a nagyszülőket, dédszülőket.

Az intézményvezető nyomatékosan kéri, aki az alábbi tünetek észleli magán, ne menj háziorvoshoz: tartósan 38 Celsius-fok feletti magas láz, száraz köhögés, amely során nem szakad fel váladék, izom és ízületi fájdalmak, illetve nehéz légzés. Minden ilyen esetben telefonon kell értesíteni a háziorvost, aki a megfelelő eljárásrend szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központon keresztül felveszi a kapcsolatot a mentőszolgálattal és az ellátó intézménnyel.



Dr. Szepesvári Szabolcs videóüzenetében rámutatott arra is, hogy a szájmaszk használata a betegség továbbterjedését abban az esetben korlátozhatja, ha azt fertőzött személy használja. A sima maszk az egészséges embereket nem védi meg a vírus terjedésétől. Kiemelte továbbá, a rendszeres szappanos kézmosás mellett nagyon fontos a fertőtlenítés. Egyszerű hipót használva akár otthon is rendszeresen lehet fertőtleníteni az ajtók kilincseit.