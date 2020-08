Hasznos tábort szerveztek a gyerekeknek

Már a második turnus fiatalt fogadják a kígyóspusztai Hit és Kultúra Alapítvány nyári táborában.

Az alapítvány 1994 óta táboroztatja a gyerekeket, akik között akadnak tanulási gondokkal küzdők is. Felzárkóztatásukat pedagógusok segítik önkéntes munkában.

A táborban délelőttönként a tanulásé a főszerep, délután pedig különböző foglalkozások, játékok várnak a gyerekekre, akik a minap éppen mézeskalácsot készítettek. Az önkéntes segítők között ott voltak a kecskeméti Rotaract Club fiataljai is. Sági Lajos plébános, az alapítvány életre hívója elmondta, hogy az évek során nagyon sok halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket segítettek, és voltak, akiknek a társadalomba való beilleszkedéséhez is hozzájárultak az ott töltött napok.

Lajos atya elmondta: esténként értékelő beszélgetésekkel zárják a napot, ahol mindenki elmondhatja, milyen sikerélményei voltak aznap.