Hasznos információkhoz jutottak a diákok

A kötelezettségeken túlmutató erőfeszítéseket tesz tanulói jövőjének egyengetése érdekében a Bajai Szakképzési Centrum (BSZC) két kalocsai intézménye.

A BSZC Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, illetve Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája közös pályaorientációs napra hívta a végzősöket, akik kisebb csoportokban tehettek fel kérdéseket az előadóknak pénteken. Mint kiderült, ezenfelül napi segítséget is kapnak, egy erre szakosodott szakembertől.

– Ez már a negyedik pályaorientációs napunk. A jellemzően délutáni, a díszteremben tartott előadás-sorozat helyett most interaktív napot szerveztünk, így még több diáknak és előadónak van lehetősége részt venni a foglalkozásokon – magyarázta Fekete Antal. A rendezvényt befogadó Dózsa intézményvezető-helyettese aláhúzta: igyekeztek olyan egyetemeket, főiskolákat és munkahelyeket bemutatni, amelyek tapasztalataik szerint népszerűek a végzősök körében. Az ilyen programok elmaradhatatlan résztvevője a munkaügyi központ, hiszen a BSZC iskoláiban szerzett bizonyítványokkal azonnal ki lehet lépni a munkaerőpiacra.

– Tartunk továbbtanulási tájékoztatót is, hiszen közel a határidő azon 12-13.-osok számára, akik a felsőoktatásban folytatnák tanulmányaikat. A BSZC kancellárja, Virág Tibor a gyakornoki programról tart előadást, ezzel a munkaerőpiacra kilépőket célozza meg, miközben segítséget nyújt a cégeknek, akik frissen érettségizett fiatalokat szeretnének foglalkoztatni – mutatta be a további előadásokat Fekete Antal, megjegyezve: szintén fontosnak tartották, hogy egy helyi nyelviskola képviselője a Kalocsán elérhető nyelvvizsga-lehetőségekről, oktatásról beszéljen a tanulóknak. – Mivel a Dózsában van rendészeti képzés is, eljött toborozni a Kalocsai Rendőrkapitányság előadója is – fűzte hozzá.

Fekete szerint „jó és hiánypótló” a pályaorientációs napok gyakorlata, ezért „nem véletlen, hogy most már minden iskolatípusban kötelező megtartani, évente egy alkalommal”. Hangsúlyozta: náluk napi szinten is foglalkoznak a diákok terveivel, köszönhetően az éppen zajló pályázatuknak, amelynek részeként egy pályaorientációs szakember is dolgozik az iskolában.