Harta, ahol biciklivel is töltik a kolbászt

A kolbász és pálinka, valamint a jókedv volt a középpontjában az V. Hartai Kolbászfesztiválnak. A szombati találkozón 28 csapat próbálta meggyőzni az ítészeket arról, hogy a töltelékek készítésében ők a legjobbak. A nemes versengés során természetesen mindenki nyertes volt, hiszen ezúttal sem a győzelem volt a legfontosabb, hanem a barátokkal töltött kellemes időtöltés.

Az ízek mellett, a külcsín is fontos szempont volt, és az ötletesség is. Utóbbiban alighanem verhetetlen maradt a Fahrradwurst csapata, melynek tagjai egy átalakított kerékpár segítségével darálták a húst és töltötték a kolbászt.

A kolbászok minden asztalnál szépen kerekedtek, s mint több helyen elmondták: a hagyományos hartai kolbász titka rendkívül egyszerű, hiszen csak az ősök által is használt fűszerek – só, paprika és fokhagyma – kellenek az elkészítéséhez a disznóhús mellett. A csapatok ennek megvalósításához 6-6 kilogram alapanyagot kaptak.

Természetesen az ízesítés mellet rengeteg jókedv is kellett, amiből egyik csapatnál sem hiány. A hangulatot fokozták a „szomszédok”, azaz Császártöltés képviselői, akik énekkel és táncokkal is is erősítették az elszánt sváb-magyar barátságot. Mint elhangzott: a jövőben további közös programokra is nyitottak a települések.

A jó hangulatú hartai fesztiválon végül a a képzeletbeli dobogó tetejére a „Lebilincselő Kolb-ászok” csapata állhatott, megelőzve a a „Tőti-kék” és a „Nagy-ok” kolbásztöltőit. A nemrégiben elhunyt hartai húsipari vállalkozó, idősebb Kaiber Henrik emlékére felajánlott emlékserleget a „Rokonok ” társasága vehette át.

A házi pálinkák nemes versengésében 32 italminta tette emlékezetessé a döntnökök dolgát, akik a sokféle gyümölcspárlat közük úgy ítélték meg, hogy az „Elkolbászoló” csapat cserszegi szőlőből készült nedűje volt a legízletesebb.