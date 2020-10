Háromszáz éves évfordulót ünnepeltek a katolikusok

Érseki szentmisével ünnepelte szombaton Dunaszentbenedek a római katolikus parókia építésének 300. évfordulóját.

Nincs pontos hónapja és napja, amikor 1720-ban megalapította az érsek a dunaszentbenedeki egyházközséget. De az biztos, hogy a török hódoltság után nagyon kevesen éltek a faluban, öt család, 14 ember. Ezzel indult a dunaszentbenedeki közösség. Az azóta eltelt három évszázad alatt sok minden történ, a protestáns testvérekkel egybeforrt a mi életünk is, hiszen az 1892-es tűzvész a mi templomunkat is és az épülő református szentegyházat is felégette, de jóban-rosszban együtt voltunk – mondta Pata Jenő Gábor helyi plébános az ünnepi szentmisén.

Ez az egység ezen ünnepi alkalomkor is megmutatkozott, hiszen a kis templomot szinte teljesen megtöltő közel százfős közönség soraiban a katolikus hívek mellett reformátusok, a környező települések vezetői és református lelkipásztorai is helyet foglaltak.

– Háromszáz év magyar történelmi léptékkel is nagy idő. A háromszáz évvel ezelőtt megújult plébániának az ünneplése és hálája hozott minket most össze. De a megújult szó azt jelenti, hogy már korábban is létezett, a feljegyzések szerint az 1330-as években Szent Benedekről már szót ejtettek. Valószínűleg bencés szerzetesek lehettek ezen a tájon, mert ők voltak azok, akik rendalapítójuknak a tiszteletét templomtitulusokban és a falura is vonatkoztatva kifejezték – mondta beszédében dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, majd Szent Benedek apát jelentőségéről szólt, akinek regulája megformázta egész Euró­pa lelkületét. Ebben az élet minden területéről, például hitről, gazdaságról, kultúráról, betegekkel való bánásról megadta a szempontokat a rendjének, hogy így éljék az életüket.

Az érsek szentbeszédében rámutatott, nem elég napjainkban, hogy vallási hagyományokat, tradíciókat őrzünk, egyre fontosabb a hit jelentősége.

– Hinni az élő Istenben, a feltámadt Krisztusban, és a Szentlélek örömével fogadni, erről kell hitet adnia az egyházközségnek, s erről példát adni. Hinni a Szentháromságban, mert bennünket, keresztényeket ez köt össze – hangsúlyozta.

– Szent Benedektől indultam, aki nevet adhatott ennek a településnek, végezetül is tőle, a regulájából idézek: „Isten szeretete elé semmit ne tégy”. E mai szentmisével köszönetet mondunk az Úrnak, és azt kérjük, ennek az egyházközségnek ne csak háromszáz éves múltja, hanem ugyanennyi jövője is legyen – zárta beszédét.