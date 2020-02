Három ütemben négysávosítanák az Izsáki utat

Az 52. számú főút M5 autópálya és a kecskeméti Nagykörút közötti szakaszának négysávossá bővítésének előkészítéséről tartottak lakossági tájékoztatót a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. szakemberei csütörtökön a Hírös Agórában.

A mintegy egy évtizede húzódó négysávosítás közérdeklődésre számot tartó és heves indulatokat is kiváltó ügye rengeteg érintettet és érdeklődőt vonzott a tájékoztatóra. A terveket Takács Péter projektvezető mutatta be, és ismertette az ügy 2010-re visszanyúló előzményeit. Az Izsáki út, bővítéséről három külön terv is született, mellyel kapcsolatban a NIF Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól 2017-ben azt a feladatot kapta, hogy a kapacitásbővítés szakaszait érintő három tervet hozzák összhangba és készítsék el az Katona József Gimnáziumtól az M5-ös autópályáig tartó, 20 ezer jármű/nap forgalmat bonyolító szakaszra vonatkozó kivitelezésre alkalmas terveket. A beruházás célja, hogy mérséklődjenek a torlódások az útszakaszon, növekedjen a csomópontok áteresztő képessége és lehetővé tegye a kerékpárosok biztonságos közlekedését.

Takács Péter elmondta, hogy tervek jelenleg az engedélyezési hatóság előtt állnak, majd ismertette annak tartalmát.

A beruházás során 2×2 sávosra bővül az Izsáki út másfél kilométeres szakaszon, a meglévő burkolatot három és fél kilométeren felújítják. Az út menti ingatlanok kiszolgálására szervízutat és másfél kilométer hosszan kerékpárutat építene, illetve felújítanak két és fél kilométeren. Az Olimpia, a Sport és az Írisz utca Izsáki úti kereszteződésébe turbó körforgalmat terveznek, a Vízmű utcai kereszteződésében jobbra kanyarodó sávot építenek, az Áfonya utca, a Bagoly utca és a Kullai köz kereszteződései pedig jelzőlámpát kapnak. A megvalósítást három szakaszban képzelik el. Az első a Nagykörúttól a vasúti átjáróig, ahol nincs épületbontási feladatuk, a második szakasz a vasúti átjárótól a Vízmű utcáig, ahol 14 ingatlan és két bontandó épület van. A harmadik szakasz Vízmű utca és az M5 autópálya közötti szakasz, ahol 60 ingatlan és 29 bontandó épület található. A kivitelezési munkákat a második szakasszal kezdenék (24 hónapos időtartamban), az egyes szakasszal folytatnák (12 hónap) és a harmadikkal fejeznék be (24 hónap), ahol a legtöbb elbontandó épület található. Ennek feltételei a területszerzés, melyre 12 hónapot ad a jogszabály, a kivitelező kiválasztása, amire kilenc hónapot szánnak.

Pankotai Csaba tervező elmondta, hogy a Katona gimnázium előtti szakaszon buszmegálló sávot alakítanak ki, ami a helyi és a helyközi járatoknak külön megállót biztosít és a teljes pályaszerkezetet marással és feltöltéssel korszerűsítik.

A NIF Zrt. környezetvédelmi szakembere elmondta, hogy elvégezték a zajmérést, mely szerint zajterhelés már most is határérték feletti. A cél, hogy ez ne növekedjen. Zajvédő falakat nem lehet telepíteni, de az új kopóréteg kedvezőbb érdességű lesz, így ez csendesebb hatást eredményezhet, emellett figyelmet fordítanak az aszfaltfelület minőségének megtartására folyamatos ellenőrzésekkel azért, hogy a zajterhelés mértéke ne növekedjen. Emellett az út mellett lakók támogatást kapnak nyílászárók cseréjére.

Gáti Anna elmondta, hogy a terület igénybevétel módosult és az Izsáki út 26-32. számú társasházakat nem érinti a kisajátítás. Dr. Kriston Zsófia a területszerzés folyamatát ismertette. A vételi ajánlat alapjául szolgáló szakvéleményt a kormányhivatal készíti el, ez 45-60 nap, ezt követően küldik ki a vételi ajánlatot, aminek elfogadására 30 nap áll a tulajdonosok rendelkezésére. Ha nem fogadják el, vagy nem nyilatkoznak, nem veszik át, akkor a kisajátítási eljárást elindítják, melynek alapja az a szakvélemény, ami a vételi ajánlaté is. Ha valaki nem tudja elfogadni az ajánlatot, akkor a kisajátítási eljárás keretében nyilatkozhatnak kifogásaikról és kisajátítási tárgyaláson tehetik fel kérdéseiket a szakértőnek. Ezután határozatot hoz a kormányhivatal. A kisajátítási eljárás 75 napos, a birtokba adás határideje a kifizetéstől számított két hónap. Kriston Zsófia hangsúlyozta, hogy ha a kivitelezés indokolja, akkor megegyezhetnek a tulajdonosokkal a határidő meghosszabbításáról.

Ezt követően a jelenlévők feltehették kérdéseiket, melyekben többek között hangot adtak annak, hogy nagyon rövid a birtokba adás ideje, nehezményezték, hogy magánszemélyek ingatlanait kell feláldozni bővítés miatt, miközben a véderdősáv érintetlen marad és egy lakos felemelte szavát az ellen, hogy a beruházással az autóforgalom növekedését segítik elő a tömegközlekedés ösztönzése helyett.

Király József és Bodrozsán Alexandra önkormányzati képviselők sérelmezték, hogy még ők sem láthattak bele az elkészült tervekbe és a közgyűlés elé sem kerültek ezek az elképzelések. Öveges József, Kecskemét főépítésze elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt megegyezett a város az érintett ingatlantulajdonosokkal és ennek megfelelően módosították a rendezési tervet, melyre a beruházás épül. A kivitelezés kezdetének időpontjáról nem esett szó a tájékoztatón, de rendeznek még egyeztető fórumokat az érintett lakosok bevonásával.