Három évtized után felújították a buszfordulót Bugacpusztaházán

Két nyertes pályázatból két utat aszfaltoztak le a napokban Bugacpusztaházán – tudtuk meg Kerekes László Zoltán polgármestertől. Hozzátette: A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Operatív Program keretében 17 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek. Ebből az úgynevezett buszfordulót aszfaltozták le.

– Nagy szükség volt már a felújításra, mert az út teljesen tönkrement, hiszen nemcsak a személyautók, hanem a mezőgazdasági járművek is használták. A kikátyúsodott út azonban több mint harminc éve nem volt felújítva – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette: az út a közútkezelőhöz tartozik, ezért állandó vitaforrás volt, hogy ki újítsa fel. Végül azonban az útkezelő is hozzájárult, hogy az önkormányzat megjavíttassa.

– A nyertes pályázatig azonban több mint ötéves előkészítő munka vezetett, ebben nagy segítségére volt az önkormányzatnak a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Kft. A megújult úton biztonsági forgalomterelő szigetet is kialakítottak, hamarosan pedig virágokkal ülteti be az önkormányzat az út mindkét oldalát – sorolta a településvezető.

A Pásztor utca leaszfaltozásához a Belügyminisztérium pályázatán nyertek támogatást. – A 16 millió forintos útépítéshez ötven százalék önerőt kellett az önkormányzatnak biztosítania. Azért erre az utcára esett a döntéshozók választása, mert ez a legsűrűbben lakott, és már évekkel ezelőtt az útalap is elkészült – mondta Kerekes László Zoltán. A polgármestertől azt is megtudtuk, tervezik a közeljövőben a Betyár és az Árvalányhaj utca leaszfaltozását, illetve a községháza felújítást is.