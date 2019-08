Harmincöt évvel ezelőtt nyitott meg a majsai fürdő

– Kiemelt kormányzati kötelesség, hogy a majsai fürdő tovább épüljön – hangsúlyozta Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke azon a hétfői ünnepségen, amit a kiskunmajsai gyógyfürdő megnyitásának 35. évfordulója alkalmából rendeztek.

A térség országgyűlési képviselője megemlékezett a fürdő alapítóiról, kiemelve dr. Vedres Ferencnek, a Jonathán Mezőgazdasági Termelőszövetkezet egykori elnökének szerepét, aki a homoktenger közepére megálmodta a strandot. Lezsák Sándor hozzátette: élni kell a lehetőségekkel és új korszak kezdődhet a fürdő életében, amitől Majsa is lendületbe jöhet.

Szikora Gyula, a fürdőt működtető Jonathermál Zrt. elnök-­vezérigazgatója felidézte, hogy 1984-ben két körmedencével nyitott a strand, ami az idők során országos, sőt, határon túli hírnevet hozott Majsának. Mint elhangzott: az idők során gyógy- és élményfürdővé fejlődött létesítmény nélkül a város nem kaphatott volna 2015-ben gyógyhely minősítést.

– Voltak, akik megálmodták, voltak, akik megépítették és voltak, akik megtartották és fejlesztették ezt a fürdőt, amiért a kistérségben élők nevében is jár a köszönet, hiszen karnyújtásnyi távolságra van egy pihenőhely, ahová eljuthatnak az itteniek is – mondta beszédében Patkós Zsolt. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás elnöke úgy vélekedett, a fürdő komoly szerepet tölthet be Majsa és a kistérség idegenforgalmi fejlődésében, amihez valódi együttműködés kell a város és a kistérség részéről is.

Az ünnepségen felavatták azt az eredeti elemekből álló kaput, ami a 35 évvel ezelőtti nyitásra emlékeztet.