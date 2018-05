Harmincnál több versenyző ragad fakanalat a bajai megméretésen

Évtizedek óta Nepomuki Szent János ünnepén, a Jánoska-eresztéskor versenyeznek a halászléfőzők. Így lesz ez most is, az örökös bajnok szerint a szoros eredményeket hozó megmérettetéseken a só a legnagyobb mumus.

Eljött a nagy nap, szombaton eldől, hogy ki szerzi meg a Baja Halászléfőző Bajnoka 2018 címet. A Jánoska-eresztéshez kötődő megmérettetés 16 órakor kezdődik a Petőfi-szigeten, itt 20 óra után hirdet eredményt a zsűri a szentjánosi küldöttségre váró ünneplők jelenlétében. A legjobbak ötven-, harminc-, illetve húszezer forintos pénzdíjjal gazdagodva térhetnek haza, ezek mellett a legszebben terített asztalt is díjazzák, és további különdíjakkal jutalmazzák az emlékezetes produkcióval előálló versenyzőket.

Információink szerint harmincnál több főző, illetve társaság foglal majd helyet a bográcsok környékén és reménykedik a finom vacsorában, valamint a zsűritagok ítélőképességében. Tavaly Bajai Győző főztjét ítélték a legjobbnak az ítészek, a győztes másodszor zsebelhette be vetélytársai elismerését és a bajnoknak járó tiszteletet. Immáron kétszeres győztese a versenynek, ezt csupán Veszeli Péter és Gyu­ricza Tibor mondhatja el magáról. Nagy kérdés, hogy hármuk közül kerül-e ki az idei bajnok, amennyiben ugyanis harmadszor diadalmaskodik valaki, akkor az örökös bajnok címet is kiérdemli. Ezt a titulust hárman kapták meg, Ádám Péter,

Gombás László és Gyurkity Tamás emelhette magasba háromszor a győztesnek járó, a bajnokok nevével díszített vándorbográcsot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ők voltak azok, akik a bajnokok klubjának megalapításával, majd városi közreműködéssel a hagyományos májusi verseny iránti érdeklődés felkeltésével és a bajai halászlé, valamint a halászléfőzők országos hírnevének növelésével sokat tettek a városért. Néhány hete például Veszeli István, a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesületének számos versenyen győztes tagja – aki szintén nyerte már a városi versenyt – Agárdon, a velencei-­tavi országos versenyen aratott sikert halászlevével.

Ádám Péter, a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesületének alelnöke elmondta: érdeklődve várja a verseny eredményét. Szervezetük közvetlenül nem érintett a viadalon, a zsűrizésben sincs szerepük, ám több tagjuk is bogrács mellé áll.

– Érdekes a jelenlegi helyzet, hogy hárman is az örökös bajnoki cím kapujában állnak. Bármelyikük elérheti a címet, a tudás és a gyakorlat benne van a kezükben, ezt Baján és más versenyeken is számtalanszor bizonyították. De nem csak ők tartoznak abba a körbe, aminek tagjai szinte csukott szemmel is képesek kiváló halászlevet főzni. Akadnak jó páran, akik régóta a győzelem közelében járnak, de teljesen új versenyző is felbukkanhat. Nem ismerem az indulók névsorát, de 10-12 fő biztosan a győzelem reményével indul – fogalmazott az örökös bajnok.

Hogy milyen módon lehet legyőzni a versenylázat? Ádám Péter szerint ebben a rutin segíthet, de még így is könnyen el lehet csúszni a sóval, a paprikával vagy éppen a hagymával. Utóbbi hozzá­való minőségét évek óta gondnak látja, országszerte elégedetlenek a főzéssel foglalkozók a minőséggel, ami a halászlénél is érezteti hatását. Legfontosabb jó tanácsként viszont a sózásra hívja fel a figyelmet. Azt ugyanis csak az utolsó percekben ajánlott beállítani: az általa legnagyobb mumusnak tartott sómennyiség különösen a végső sorrend megállapításánál, gyakori visszakóstolásánál érzékelhető, ilyen módon sorsdöntő té­nyező lehet.

Hat verseny három győztese

Gyuricza Tibor 2015-ben nyerte meg másodszor a bajai versenyt. Hazai pályán kívül másutt is gyakran méreti meg magát, és tapasztalata szerint másodiknak lenni nagyon nem jó érzés. Tavalyelőtt Veszeli Péter követte őt a duplázásban, idén akár előzhet is, ezt a bravúrt tavaly nem tudta produkálni. Egy éve ugyanis – ötéves szünetet követően – megismételte győzelmét Bajai Győző, aki ezúttal már szintén az örökös bajnoki címért is főzhet.