Harminckét asztalnál készültek a kolbászok Hartán

Rekordszámú csapat vett részt a hatodik alkalommal megrendezett kolbásztöltő vigasságon Hartán, ahová még Ausztriából is érkeztek csapatok. Válogatott vízi­labdázók, osztrák vendégmunkások, tűzoltók és gyerekek is indultak a versenyen.

Kinőtte a régi rendezvénysátrat – és lassan a helyszínül szolgáló teret is – a Hartai Kolbászfesztivál, melyen harminckét asztalnál serénykedtek a kolbásztöltő brigádok szombaton. Az első fesztivál idején Dollenstein László hartai polgármester abban reménykedett, hogy idővel turistákat is vonz majd a rendezvény. Nos, a községvezető vágya teljesült és a környékbeli települések mellett még Ausztriából is érkezett egy vidám társaság, amit a kötényeikre írt „Hülye osztrák” csapatnévvel is jeleztek. Heinrich Wally szószólótól megtudtuk: nem véletlen a jelenlétük, hiszen édesanyja hartai kötődésű és az obermarkersdorfi barátait nem volt nehéz rábírni egy átruccanásra. Az osztrák–magyar barátságot erősítendő, a két ország nemzeti színeinek megfelelően készítettek egy piros-fehér-piros és egy piros-fehér-zöld töltelékű kolbászt is. A zöld előállításához kellett egy kis turpisság is, de annak titkát nem fedték fel, ám mutatósak lettek az így töltött disznóbelek.

A szomszédos asztalnál töltekező Wiener Wurst csapatnál viszont a név ellenére csak magyar szót lehetett hallani. – Ausztriában dolgozó baráti társaság vagyunk – magyarázta a névválasztást Enisz Tamás, aki immár tizenkét éve dolgozik külföldön. A 37 éves villanyszerelő amúgy hartai származású és valamikor édesapjától tanulta meg a húsfeldolgozást és a híres hartai kolbász készítését, amihez csak a legalapvetőbb fűszerek: só, őrölt házi paprika, fokhagyma és disznóhús kellenek. Húsból és zsiradékból 6-6 kiló jutott a csapatoknak, és az alapanyagokat most is csak kézi erővel darálhatták.

A Csipet-kék gyermekcsapatának tagjai – Paróczi Réka, Paróczi Nóra, Kaiber Dóra, Oláh Gréta – is vidáman daraboltak, daráltak, fűszereztek, miközben megszívlelendő tanácsokat is kaptak szüleiktől. A Paróczi lányok egy héttel korábban odahaza is gyakorolhattak a fesztiválra, mert kettő darab két mázsa körüli disznót is vágtak.

Az ötletesen díszített asztalokról szinte sehol sem hiányoztak a kínálófalatkák és -italok. A Tőti-kék csapatánál a jellegzetes sváb finomság, a khipaka, azaz sült tokaalja idén is sikert aratott.

Válogatottakból nem volt hiány a DFVE asztalánál sem, hiszen a rövidítés mögött a tavalyi Magyar Kupa-győztes dunaújvárosi vízilabdás lányok voltak, akiket az év edzőjének választott Mihók Attila is elkísért a csapaterősítő tréningre. Az Euroliga negyeddöntőjében is érdekelt csapatot Horváth Brigitta, Ziegler Diána, Brezovszki Gerda, Huszti Vanda és Kiss Alexandra képviselte, de többen – így Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Vályi Vanda – igazoltan hiányoztak, mert éppen a budapesti Európa-­bajnokságon szerepelnek a válogatottal.

Még a polgármesternek is lett malaca az osztrákok jóvoltából

A Mari János hartai kolbászmester vezette zsűrinek nem volt könnyű dolga, hogy a különböző szempontok figyelembevételével meghozza a végső döntést, ami alapján a Békaváros csapata lett a kolbásztöltő verseny győztese. Különdíjat vehettek át a Csipet-kék lányai. Az idősebb Kaiber Henrik tiszteletére alapított emlékdíjat az Elkolbászolók kapták, akik tavalyhoz hasonlóan megnyerték a pálinkaversenyt is, 2019-es Irsai nedűjükkel. A gyerekek számára először meghirdetett malacfogó verseny legügyesebbjei közül csak egy fiatal vitte haza a jószágot, így a többiből különdíj lett. Az obermarkersdorfi különítmény kapta az egyiket, ám ők úgy döntöttek, hogy inkább a hartai polgármester gondjaira bízzák a süvölvényt.