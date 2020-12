Harminc éve tartotta alakuló ülését a megyei önkormányzat

Harminc éve, 1990. december 11-én tartotta első ülését Bács-Kiskun Megye Önkormányzata. Az évfordulóról online találkozó formájában is megemlékeztek a közgyűlés jelenlegi tagjai.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

„Új fejezet kezdődött tegnap Bács-Kiskunban is a megyei tanácsot felváltó megyei közgyűlés megalakulásával, az elnök és az alelnök megválasztásával.” – így kezdődött a Petőfi Népe három évtizeddel ezelőtti tudósítása az alakuló ülésről. A közgyűlés első összejövetelére emlékeztek pénteken egy online tanácskozás formájában.

– Az eredeti elképzelésünk az volt, hogy egy ünnepi közgyűlés keretében emlékezünk meg az évfordulóról, amire az egykori képviselők mellett meghívtuk volna Pintér Sándor belügyminisztert is. A koronavírus okozta járványhelyzet azonban átírta a terveinket, így most csak az online térben tudjuk megtartani ezt a visszaemlékezést, amit december 11-én, 9 órától tartottunk ami napra és órára pontosan megegyezett az alakuló ülés időpontjával – nyilatkozta a baon.hu-nak Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke, aki hozzátette: az egykori közgyűlés tagjai közül még huszonkilencen emlékezhettek velünk együtt erre az emlékezetes napra.

– Az első közgyűlésnek ötven tagja volt és az első tanácskozás során választották meg az elnököt, a később tragikus sorsú Kőtörő Miklóst és az alelnököt, dr. Balogh Lászlót, s kettejükkel bővült 52 fősre a megye önkormányzata. Az egykori közgyűlés még közöttünk lévő tagjait most levélben is köszöntöttük, illetve mindannyian megkapták a Petőfi Népe korabeli lapszámának fénymásolatát, amely a címlapon és a második oldalon is beszámolt az alakuló ülésről – mondta el Rideg László.

Mint a Petőfi Népe egykori beszámolójában olvasható: „…elsőként Kőtörő Miklóst, a megyei tanács közgazdasági osztályvezetőjét nagy többséggel jelöltté választották, s ő a jelölést elfogadta. Egy másik javaslatra dr. Balogh László, a megyei tanács szervezési és jogi osztályvezetője is elérte a jelöltséghez szükséges szavazatot, ám ő megköszönve a bizalmat, e tisztséget elhárította.” (…) A titkos szavazás eredményeként az 50 voksból 47-et kapott Kőtörő Miklós, és így erős támogatással lett a megyei közgyűlés elnöke.”

Az alelnöki szavazólapra végül egyedüliként került fel dr. Balogh László neve, akire az immár 51 közgyűlési tagból 47-en szavaztak, s ő már az új elnök előtt tette le a hivatali esküt.

A megye új vezetése az ülésen döntött az ideiglenesen szabad pénzek felhasználásáról a települések támogatására, majd elfogadták a főjegyzői állásra kiírandó pályázat feltételeit, s megalakítottak egy bírálóbizottságot is.