Harminc éve alakult meg az első kőrösi mazsorett csoport

Gmoser György, rajz-földrajz szakos általános iskolai tanárral beszélgettünk, aki harminc éve alapította meg az első mazsorett-tánccsoportot Kiskőrösön.

– Mennyiben változott harminc év alatt a mazsorettezés?

– A mazsorett sokat fejlődött! Sok zenét hangszereltek fúvósegyüttesre, így nagyon változatos lett a repertoár. Sokkal nehezebb feladatokat várnak el a csoportoktól, mint korábban. A minősítés is szétvált 4 fokozatra. A: alapszint B: középszint C: felsőfok D: legfelső fok. Mi augusztusban szeretnénk D fokon minősülni a Csillagfény lánycsoporttal.

– Ön mivel motiválja a lányokat?

– Bevonom őket a koreográfia készítésébe. Figyelek a jó hangulatra. Jó célokat tűzök ki! Fesztiválokra, versenyekre és külföldre járunk. Az elmúlt években gyakran felléptünk Franciaországban, de jártunk Lengyelországban, Törökországban is.

– Ki találja meg a zenéket, amire táncolnak a csoportok?

– Közös a választás! Az irányt és az elképzelést én adom, de ők keresik a dalokat. A kiskőrösi fúvószenekart is motiváljuk új zenék tanulására. Hozzájuk is alkalmazkodunk.

– Régen ismert indulókra táncoltak, ma inkább könnyűzenei számokra lépnek fel.

– Most is van néhány induló! Sőt, szeretjük a magyaros műsort, mert külföldön ezt várják. Mostanában jó könnyűzenei átiratokra, filmzenékre dolgozunk.

– Ön több mint harminc éve tanít, honnan van a megújuló energia, amivel minden héten „edzi” a lányokat?

– Vannak mélypontok mindenki életében. Főleg akkor, amikor elköszön egy kiváló lánycsapat és a következő még nincs kész. Szeretem csinálni! Pedagógus vagyok. Mindig voltak és most is vannak segítőim. Sajnos az élet továbbvitte őket. Oravecz Petra férjhez ment Pestre, ott neveli gyerekeit. Harcsa Anita is a családjával van. Nánai Réka Londonba költözött a barátjával. Most két nagyon ügyes kollégám segíti a közös munkát. Mind a ketten most végzik az iskolájuk mellett a mazsorettoktatói tanfolyamot Debrecenben. Kelemen Annamarie az egyetem mellett a Napfény csoportot, Gubacsi Zsófia a Gyöngyszem csoportot segíti. Nagyon ügyesek, ötletesek. Új koreográfiákat tanítanak. Zenéket keresnek, és új, nehéz forgatásokat tanítanak.

– Ki az, aki támogatja Önöket?

– A Bem iskolában és a művelődési házban vannak az edzések. Támogatóink: Kiskőrös Város Fúvószenekarát és Mazsorett Csoportját Támogató Egyesület, a város vezetése, a Texol cég és Ungvári Ferenc cég­tulajdonos.

– Ma mennyien táncolnak?

– Most 54-en. Volt pár éve, mikor 76-an voltak, akkor 5 csoport volt. Most 4 csoportba járnak a lányok edzésre. Az Orchidea csoportban az 1-3. osztályosok, a Gyöngyszem csapatban az 5-7. osztályosok, a Napfény lányok 7-8. osztályosok, míg a Csillagfény csoportban 9-12. osztályosok táncolnak. Több nagylány is visszajár segíteni, szerepelni, ha kell. Így fellépnek 20-22 évesek is. Nagyon szeretnek szerepelni, kirándulni! Szeretik kiválasztani a zenéket, új ruhákat, hajat és sminket terveznek.

– Az internet nem viszi el a próbáktól a lányokat?

– Aki az elején beleszeret, az marad. Előfordult olyan, hogy az egyetemista lányt Pesten buliba hívták, de azt felelte, hogy nem megy el, mert edzés lesz Kiskőrösön. Bár 10 éve mazsizik, mégis azt mondta, hogy edzés nélkül hibázna, ezért jön táncolni. És mivel nagyon szereti a csapatot, nem hagyná cserben a társait. És másnap sem ment buliba, hanem elment fellépni. Ilyenek a lányok, akikért érdemes dolgozni.