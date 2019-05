Harmadik lett a TST táncstúdió Reborn csapat

A Dance Star World Finals táncvilágbajnokságon a kecskeméti TST táncstúdió Reborn csapata harmadik lett. A dobogós helyezés mellett szóló- és duóformációjuk is kiválóan szerepelt.

Nehezen indult, mégis siker koronázta a TST-sek világbajnoki szereplését. Mint arról korábban is beszámoltunk: a TST táncstúdió Reborn csapata, Korpácsi Hanna szólóban, valamint a Váczi Niki–Korpácsi Hanna duó a világbajnoki selejtezőn sikeresen kvalifikálta magát a világbajnokságra, melyet idén is a horvátországi városban, Porecben rendeztek meg.

A kiutazás és az ott töltött napok finanszírozása azonban a szülőkre nagy terhet rótt volna, nem tudták vállalni, így a TST-sek gyűjtésbe fogtak. Nehezen jött össze a támogatás, de végül sikerült.

– Mindenkinek köszönettel tartozunk, akik támogatták a világbajnokságon való részvételünket – mondta Váczi Nikolett, a tánciskola vezetője, vezető koreográfusa. – Mindent beleadtunk, a maximumot nyújtottuk, melyet az eredményeink is bizonyítanak. Büszke vagyok a tanítványaimra, hiszen nagyon erős mezőnyben kellett versenyeznünk – tette hozzá.

A világversenyen több mint ezer táncos lépett színpadra, Mexikótól Dél-Afrikáig a világ számos országából érkeztek a táncosok. Magyarországot is több csapat képviselte, Kecskemétről azonban csak a TST-sek jutottak ki.

– A megnyitón több mint tízezren kísérték figyelemmel a csapatok bevonulását. Nagyon megható volt – sorolta élményeit Váczi Niki.

– A szállásunk 20 perc sétára volt a verseny helyszínétől, de ezt a kis utat a tengerparton gyalogolva tettük meg, nem lehetett panaszunk a panorámára, a csapatom tagjai közül a bátrabbak még a tengerben is megmártóztak.

– A versenyen a cél a dobogó volt. Ez sikerült is! A Reborn csapat harmadik helyezést ért el az Urban Dance, azaz a hiphop-kategóriában a felnőttformációk között. Ugyanis, ha már van 16 év feletti a csapatban, akkor a felnőttek közé sorolják őket. Korpácsi Hanna szóló 6. helyezése is kiváló, hiszen kategóriájában nagyon sok kiváló afrikai táncos volt, akiket igen nehéz legyőzni, bár egy jó koreográfia sokat lendít az esélyeken. Hannával közös duónk szintén 6. helyezést kapott, amire büszkék lehetünk. A világverseny szabályzata szerint a duókategóriában léptek zsűri elé a triók és a négyes formációk is, ellenben a hazai versenyekkel, velük szemben pedig látványban is nehezebb érvényesülnie egy duónak. A zsűrire nem lehetett panaszunk, nagyon korrektek voltak – tette hozzá.

A TST csapat szerencsésen hazatért, pihenésre nem sok idejük marad, hiszen a nyáron már készülnek az új koreográfiával a jövő évi világversenyre.

Az érmes csapat

A TST Reborn csapat tagjai: Abonyi Nikolett Lili, Abonyi Eszter, Balogh Klaudia Fanni, Csányi Csenge, Kacsó Kitti, Ritter Ádám Bence, Nagy Barbara, Korpácsi Hanna, Vizi Liána, Elek Gábor, Aczél-Szabó Kristóf, Somi Inez, Benda Donát, Benda Virág, Gyurász Lili és Váczi Nikolett.