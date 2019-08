Harkakötönynél már marják fel a kopóréteget

Marják az utat, folynak az előkészítési munkálatok a Kiskunhalas és Tajó közti útszakasz felújításához. A munkálatok a 42-es és az 51-es kilométerszelvények között zajlanak, 40 kilométeres sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben.

Néhány napja vonultak fel a munkagépek és máris látványosan halad a munka. Közel kilenc kilométer hosszon újítják fel az 5402-es számú (Kiskunhalas–Kiskunmajsa) utat Tajó határától egészen Kiskunhalasig. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től kapott információk szerint a Magyar falu program keretén belül újul meg teljes egészében az út. A régi kopóréteget lemarják – ez a munka folyik jelenleg a harkakötönyi bekötőúttól Tajó és Kiskunhalas irányába, mintegy 3 kilométer hosszon – az úthoz közel eső bokrokat, cserjéket kiszedik, az út menti árkot is kiigazítják, mélyítik és rendbe hozzák az útpadkát is. A felújítás során – amellett, hogy az úttest teljesen új réteget kap –, ahol szükséges, az út menti táblákat és az út szélét jelző fényvisszaverős oszlopokat is kicserélik.

A munkálatok idején is félpályán folyamatosan lehet majd közlekedni, jelzőőrök vagy jelzőlámpák irányítják majd a forgalmat. Az útfelújítási munkálatok várhatóan október vége, november közepéig tartanak majd, a felújítás költsége bruttó 837 millió forintba kerül.

Hamarosan megkezdődik az 5412-es számú út Borota és Csávoly közötti szakaszának felújítása is, mintegy hét kilométer hosszon. Várhatóan még a tél beállta előtt elkészül a felújítás, ami bruttó 563 millió forintba kerül majd.