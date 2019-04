Hamarosan végeznek a Sugovica mederének kotrásával

Javulni fognak a kisvizes időszakban a Sugovica vízi közlekedési viszonyai, ha befejeződik a mellékág kotrása. A munkálatok a tervezett ütemben folynak, a strandszezon kezdete előtt, legkésőbb május végére végeznek a feladattal – közölte az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság.

Az Aduvízig február elején látott hozzá a Sugovica 700 méteres szakaszának kotrásához, ami helyenként 1-1,5 m vastagságú iszapréteget érint. Az 50 millió forintba kerülő beavatkozástól a laikusok leginkább a strand állapotának javulását remélik, mert az évek óta nem nevezhető csalogatónak, és nem csak alacsony vízállási időszakban.

A nagy mennyiségű szerves anyag eltávolításával – aminek a lebomlása oxigént von el a környezetből – javulhat a mellékág vízminősége, oxigénháztartása, mely kedvezően hat a mellékág élővilágára is. Összességében a kotrással és a szerves anyag eltávolításával a mellékág várhatóan „felfrissül” – fogalmaznak a vízügyi igazgatóság szakemberei közleményükben. Ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy a Duna vízállása és a hőmérsékleti viszonyok olyan meghatározó tényezők, amelyektől a Sugovica aktuális vízminősége a továbbiakban is nagymértékben függeni fog.

Két fázisban valósul meg a tavaszi kotrás. Előbb a felhalmozódott finomabb szemcséjű, szerves üledéket is tartalmazó, lazább szerkezetű iszapréteget távolítják el, majd ezt követően pedig a keményebb mederanyagot termelik ki a tervekben meghatározott fenékszintig. Ez megegyezik a mellékág vízjogi üzemeltetési engedélyében meghatározottal. Az érintett szakaszról – a Vizafogó és a Petőfi-szigeti híd közötti részről – mintegy 16 ezer köbméter iszapot kotornak ki.

Terv van, pénz kellene

A vízügy a mellékág teljes rekonstrukciójára rendelkezik koncepciótervvel – közölte az igazgatóság. A terv teljes kotrás mellett a rézsűlépcsők és -burkolatok felújítását, építését, a lábazati kőszórások eredeti állapotának visszaállítását, leeresztő rámpák rekonstrukcióját is tartalmazza, ám csak akkor lesz belőle valami, ha a megfelelő források és támogatások lehetővé teszik a projekt megvalósítását.