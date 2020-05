Hamarosan újra megnyitják a játszótereket Kiskunmajsán

Lazítanak a koronavírus-járvány miatt hozott helyi rendelkezéseken Kiskunmajsán, de az arcmaszk használatát továbbra is javasolják. Patkós Zsolt polgármester arról is beszámolt szerdai sajtótájékoztatóján, hogy újra megnyitják a játszótereket.

– Városunkban is újabb szakaszába ért a koronavírus elleni védekezés, így az elkövetkező időben lazulnak azok a szabályok, amelyek a különböző közterületeken való tartózkodást korlátozták. Az állami szabályozásnak köszönhetően a kijárási korlátozás Majsán is megszűnt. Azt láttuk, hogy a majsai polgárok komolyan vették az eddigi védő-óvó rendszabályokat, amelyeket a kormány és a helyi önkormányzat, mint egy ajánlást fogalmazott meg az elmúlt időszakban. Az arcmaszk használata azonban a továbbiakban is javasolt – mondta el Patkós Zsolt, aki arról is beszámolt, hogy újra megnyitják a településen a játszótereket, fitneszparkokat.

– A gyermekek és szülők már nagyon várják, hogy a jó idő beköszöntével ki tudjanak menni a szabadba, a játszóterekre, ahol a lehetőségeink szerint megpróbáljuk rendszeresen fertőtleníteni a játékelemeket, hogy a vírus terjedése ne legyen tömeges az elkövetkezőkben sem – tette hozzá a polgármester.

Mint elhangzott: Kiskunmajsán május 8-án végzik el a kiválasztottakon a vírusteszteket a Szegedi Tudományegyetem közreműködésével. A város lakói közül huszonketten lesznek alanyai az országos, reprezentatív felmérésnek.

– A közterületeken túl sajnos a termelői piacot nem tudjuk megnyitni, mivel az jelenleg is munkaterület. Fedett csarnok épül a piacnál és szeretnénk, hogy mielőbb burkolva legyen és elhelyezzék azokat az árusítóasztalokat, amiket most kell beszereznie az önkormányzatnak saját költségvetési forrásból, mivel nem szerepeltek a projektben. Bízunk benne, hogy június végére a piac belső területe megnyílhat, de addig még nagyon sok munka van hátra – tájékoztatott Patkós Zsolt, aki továbbra is arra biztatta a helyi őstermelőket és vállalkozókat, hogy otthoni árusítással segítsék, hogy a lakosság egészséges, friss, magyar termékekhez juthasson.

A polgármester többi között szólt az új kerékpárút menti zöldterületek kőmentesítéséről, illetve arról, hogy padokat és szemétgyűjtő edényeket helyeztek el a bicikliút mentén. Patkós Zsolt az ingatlanok előtti zöldfelületek kapcsán megjegyezte: azok gondozása közös ügy és helyi rendelet értelmében az a polgárok feladata is.