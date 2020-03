Hamarosan felújítják a kápolnát Bácsalmáson

Jelentős összeget, 12,5 millió forint támogatást nyert pályázaton a bácsalmási római katolikus plébánia a Feltámadt Krisztus Temetőkápolna felújítására.

A temetői kápolna építésének a gondolata 1850-ben merült fel, azonban az akkori plébános hiába terjesztette fel Kalocsára a kérelmet, nem lett belőle semmi, csak több mint harminc évvel később valósulhatott meg. A temetőkápolna 1882-ben épült a település nyugati végén található temető közepén.

A bácsalmási temetőkápolna villamos hálózata élet- és balesetveszélyessé vált régóta, a harangszerkezete is javításra és villamosításra szorul. Esedékessé vált az épület külső és belső festése, továbbá a kisebb építészeti hibák kijavítása is. A kápolna belső karzata és a padok is felújításra szorulnának, valamint lakossági igényként merült fel, hogy legyen megvilágítva a kápolna és környéke, valamint a kápolna kriptájába is kerüljön világítás.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 12 millió 499 ezer forintot ad a felújításra.