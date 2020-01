Hamarosan elkészül az új főzőkonyha és ebédlő

Kibővítik és teljesen felújítják az önkormányzati főzőkonyhát Kisszálláson, a munkálatok ideje alatt Kiskunhalasról a Bajza utcai főzőkonyháról és a Nyúl utcai szociális otthon főzőkonyhájáról szállítják az ebédet a kisszállási ovisoknak, a diákoknak és az idősek otthona lakóinak.

Az önkormányzat európai uniós és hazai kormányzati forrásból, pályázaton nyert hatvanmillió forintot a helyi főzőkonyha teljes felújítására és új konyhai eszközök beszerzésére. A felújítási munkálatok tavaly ősszel kezdődtek, ennek során mindent kicserélnek az épületen, kivéve a nemrégen beépített műanyag külső nyílás­zárókat.

Az átépítés során két új épületszárnnyal is bővül a konyha és az ebédlő. Új fűtésrendszert, víz-, villany- és gázvezetékrendszert is kiépítenek, valamint új vizesblokkokat telepítenek. Az épület belmagasságát is csökkentik azzal, hogy álmennyezetet szerelnek fel, valamint a korábbi padozatot mintegy tíz centiméter vastag betonréteggel megemelik, ezután kerülnek rá az új járólapok. A belső falburkolat is új csempeborítást kap, valamint a belső nyílászárókat is kicserélik.

Az épület felújításával és bővítésével várhatóan március végére készülnek el a szakemberek, a felújítás után több mint tízmillió forint értékben új konyhai berendezéseket és eszközöket is vásárol az önkormányzat. A felújítási munkálatok ideje alatt a szemközti nappali ellátó intézményben működik a konyha, ahol viszont főzésre nincs lehetőség, csak tálalásra és az ételek kiosztására.